'Me dijeron que se resbaló en la incubadora y sufrió quemaduras'

Un bebé nacido el 10 de agosto murió el pasado sábado tras sufrir quemaduras de segundo grado en el 40 por ciento de su cuerpo mientras estaba en una incubadora de la Clínica Materno Infantil de Esimed, en el norte de Bogotá.



La madre, afiliada a la EPS Medimás, le dijo a EL TIEMPO que el menor nació con bajo peso (1.770 gramos) a las 37 semanas (8 meses) de gestación, por lo que requirió manejos hospitalarios que incluyeron incubadora.



“Hasta el martes 21 de agosto, el niño estuvo bien. Yo estuve con él ese día toda la mañana, hasta las tres de la tarde. Pero en la madrugada del miércoles 22 de agosto me dijeron por teléfono que el estado del niño había empeorado”, manifestó.

“Cuando llegué a la clínica, los médicos me dijeron que había sufrido un accidente, que se había resbalado en la incubadora y que había sufrido quemaduras”, agregó la madre, quien pidió no revelar su identidad.



“Lo remitieron al Hospital de la Misericordia –continuó– para que lo valorara un cirujano. Allí duró miércoles, jueves y viernes. Sufrió varios paros. Ya el sábado me llamaron y me dieron la noticia que había fallecido”.



En un comunicado, Esimed lamentó “profundamente” el fallecimiento del menor (EL TIEMPO omite su identidad) “por causas que aún son desconocidas”, e informó que continúa “las investigaciones para determinar con prontitud y exactitud los hechos que ocasionaron este triste desenlace”.

Por el momento, la entidad comunicó que los primeros análisis del caso, con base en la historia clínica del pequeño y un seguimiento técnico, han permitido establecer que “la incubadora no evidencia fallas ni en su funcionamiento ni en su integralidad” y que, por lo tanto, “la máquina está en perfectas condiciones para trabajar”.



El mantenimiento preventivo y correctivo trimestral de la máquina se realizó en los términos previstos y definidos por la norma técnica, dice Esimed, y la incubadora, en todo caso, se encuentra bajo custodia de la institución mientras la investigación concluye.

Sufrió varios paros. Ya el sábado me llamaron y me dieron la noticia que había fallecido FACEBOOK

TWITTER

De otro lado, la clínica asegura que el paciente tenía a disposición personal suficiente e idóneo para atender su patología. Además, que se hizo el traslado oportuno del bebé a la Misericordia para tratar las quemaduras.



“Esimed continuará realizando, con la transparencia y diligencia necesaria, la investigación para conocer todos los hechos que rodearon estos lamentables episodios”, concluye el comunicado.



La Superintendencia de Salud dijo, por su parte, que ya inició las acciones de inspección, vigilancia y control para establecer las causas y eventuales responsabilidades correspondientes a cada uno de los actores relacionados con el proceso de atención del menor.



REDACCIÓN SALUD Y BOGOTÁ