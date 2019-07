Cinco errores que lo están engordando y usted ni imagina

“Muchas personas creen que solo por comer alimentos naturales no van a subir de peso”, dice Verónica Irribarra, nutricionista de la Red de Salud UC Christus y académica de la Universidad Católica. “Pero resulta que en este tema no da lo mismo que coman a cualquier hora y así otras cosas que muchos no saben”, añade.



Los especialistas consultados concluyen en algo: hay costumbres que nos hacen engordar sin darnos cuenta.

Un tema de peso para Colombia donde, según la última Encuesta de Situación Nutricional (Ensin), del 2015, determinó que uno de cada tres jóvenes y adultos presentan sobrepeso, mientras que uno de cada cinco es obeso. La misma encuesta indica que el 56,4 por ciento de la población presenta exceso de peso.



A continuación, dos especialistas en nutrición detallan algunas de las conductas que impulsan la obesidad y que la mayoría de los pacientes desconoce.

1. No fijarse en el índice glicémico de la comida

“Hay alimentos que son naturales, como el arroz, que la gente cree que son sanos, pero tienen un alto índice glicémico”, dice Dana Bortnick, nutricionista de Clínica Indisa.



El índice glicémico (IG) es una medida de la rapidez con que un carbohidrato puede elevar el azúcar en la sangre. Entre más alto, eleva la glucosa en la sangre más rápido. “Y cuando hay un pico de azúcar, el plazo en el que uno vuelve a comer es más corto. Esto puede llevar a comer más e impulsar la obesidad”, explica la especialista. Legumbres, vegetales sin almidón y la mayoría de las frutas son ejemplos de alimentos con IG bajo. Los fideos, uva y papa, entre otros, tienen un IG alto. Esto no quiere decir que no puedan comerse, advierte Bortnick. “Lo importante es combinarlos con otros de índice glicémico bajo para que la carga total no sea alta”.

2. Comer poca fibra

Una dieta baja en fibra puede promover la obesidad. Así lo explica la doctora Irribarra.



“Tanto comer poca fibra como el empobrecimiento de la dieta lleva a que las personas tengan ciertas bacterias intestinales que promueven la obesidad”.



Según la especialista, diversos estudios científicos han concluido que el bajo consumo de frutas y verduras ricas en fibra incide en tener una flora bacteriana menos variada, lo cual puede condicionar que las personas aumenten de peso.



“La flora microbiana tiene ciertos roles en captar calorías e incide en el control del peso corporal”, comenta.

3. Tomarse las calorías

“Casi nadie lo sabe, pero los jugos naturales tienen un grandísimo contenido de azúcar”, dice la doctora Irribarra.



Y agrega: “Si se toma un jugo de naranja, lo puede engordar tanto como una comida chatarra”. Esto tiene que ver con la porción.



“Para tomarse un jugo de pulpa se exprimen cuatro o cinco naranjas, entonces hay un exceso de calorías”.



Por otra parte, añade Bortnick, licuar la fruta hace que se disuelva su fibra natural, la cual se encarga de ralentizar la absorción de azúcar por parte del cuerpo.



“Pero si está más disponible el azúcar en la sangre, habrá ese pico de azúcar que hace que nos dé hambre antes y terminemos comiendo más”, asegura. La recomendación, coinciden ambas especialistas, es comer la fruta entera o picada.

4. Confiar en las barras de cereal

Aunque estos productos pueden parecer sanos, lo cierto es que pueden tener una gran cantidad de calorías por porción, lo cual incide en el aumento de peso, dice la doctora Irribarra.



“Una pequeña barra puede tener 70 calorías en menos de 100 gramos”, asegura la especialista. Es decir, casi el doble que 100 gramos de una bebida gaseosa azucarada. Por otro lado, estos alimentos suelen ser ricos en ingredientes que tienen grasas trans.



“Normalmente vienen cargadas de azúcar o con chispas de chocolate, que finalmente engordan”, comenta.

5. Pasar muchas horas sin comer

“Muchos pacientes creen que por el hecho de desayunar y comer poco a la hora de almuerzo no van a subir de peso”, dice Irribarra.



Pero lo cierto es que pasar más de cuatro horas sin comer, hace que el estómago libere grelina, una hormona asociada al apetito, dice la experta.



“Esto hace que uno almacene más la próxima comida, lo que aumenta los niveles de insulina”, explica. Según comenta, varios estudios han mostrado que los altos niveles de grelina hacen que las personas coman un tercio más de lo que consumen periódicamente.

Abusar de lo ultraprocesado

Una investigación publicada en la revista ‘Cell Metabolism’ concluyó que los alimentos ultraprocesados hacen que las personas coman más y aumenten de peso. El trabajo siguió por un mes a 20 adultos, a los que se les proporcionó una dieta de comida ultraprocesada y otra de comida natural, por 2 semanas cada una. Al final, la dieta ultraprocesada los llevó a consumir 500 calorías más al día, comparada con la natural. Los alimentos ultraprocesados fueron definidos como aquellos que incluyen aceites hidrogenados, jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, saborizantes y emulsionantes.



JANINA MARCANO

EL MERCURIO (Chile) - GDA