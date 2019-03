¿Por qué las gripas son las mejores amigas de la lluvia y el frío?

De acuerdo con el más reciente boletín Clima y Salud, del Ideam y el Instituto Nacional de Salud (INS), en el Eje Cafetero y sitios puntuales de los santanderes, centro y sur del Tolima, norte del Huila, centro de Cundinamarca, centro-occidente de Boyacá y piedemonte amazónico de Putumayo se esperan lluvias por encima de lo normal en los próximos meses.

Eso coincide con el inicio de la temporada de lluvias, entre abril y mayo, que suele asociarse a un aumento de casos de enfermedades respiratorias agudas.

En épocas frías hay más infecciones respiratorias porque a diferencia de otros virus, los de la gripa –como el rinovirus– no pueden reproducirse por encima de los 37 grados centígrados –la misma que tiene el interior del cuerpo–, pero sí lo logran de maravilla entre los 33 y 35 grados, que es justo el rango al que puede llegar una nariz que se expone por unos minutos al aire frío y a la humedad.



Así lo comprobó una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, que además encontró que las bajas temperaturas provocan un bajón en la actividad de las células que fabrican sustancias para defenderse de los virus respiratorios, por lo que pueden progresar. O en otras palabras, hay una disminución en la velocidad de respuesta y en la eficiencia de las defensas del cuerpo cuando este se enfrenta al frío.



La investigación también confirmó que el sistema de defensas del cuerpo tiende a adaptarse en el frío y a mejorar sus condiciones de respuesta, pero este mecanismo se pierde con los cambios bruscos de temperatura. Esto se presenta en épocas invernales en las que las personas pasan de sitios tibios a fríos en poco tiempo, sin esperar que el organismo complete esta adaptación.



Por su parte, la Universidad de Cardiff (el Reino Unido) coincidió con lo de las defensas bajas por el frío, y agregó que cuando la temperatura baja se contraen los vasos sanguíneos de la nariz y la garganta, que llevan las células y anticuerpos que repelen infecciones.

¿Qué hacer?

Lo ideal es no bajar la guardia y reforzar las medidas de protección personal, como el lavado de manos para disminuir el mantenimiento y circulación del virus en la población.



Pero además:

Abríguese. Está demostrado que el frío baja las defensas y lo deja expuesto a la acción de los virus que viven en su nariz. Evite. Los cambios bruscos de temperatura son malos. Procure que los ambientes de trabajo y el hogar no sean exageradamente calientes en comparación con los exteriores. Cuando se vaya a exponer al frío, el uso de una bufanda o de un pañuelo en los primeros momentos es una buena recomendación. Limpie. Lavar bien la nariz con suero fisiológico tibio ayuda a que los virus no se multipliquen y las defensas actúen mejor. Tapabocas. Si está en presencia de personas con síntomas o usted tiene un cuadro gripal, use un tapabocas mientras esas condiciones desaparecen. Hidrátese. Mantener una buena hidratación evita que las secreciones se concentren y tiendan a permanecer por más tiempo en el cuerpo, y con ellas, los microorganismos. No fume. Evítelo por siempre. La falta de oxigenación y la aspirada del humo promueven la acción de los virus. Duerma. Siete horas de sueño pueden reparar su cuerpo y fortalecer las defensas. Por último. Mantenga una dieta equilibrada, no tome medicamentos por su cuenta pero sí acuda a los remedios caseros y al caldito de pollo, mientras los molestos síntomas se van solos.

