Retos y oportunidades en cáncer de pulmón en Colombia

De acuerdo con el estudio “Lung cancer in Latin America: Time to stop looking away”, de The Economist Intelligence Unit (EIU) y publicado este año, en 12 países de América Latina el cáncer de pulmón es el más letal entre la población, causando alrededor de 60.000 muertes al año. Este número genera un alto impacto económico, ya que anualmente cuesta 1.600 millones de dólares.

Sin embargo, este tipo de cáncer no recibe la misma atención que otros debido al estigma que sufren quienes lo padecen. Se cree, de manera errada, que los pacientes con cáncer de pulmón son responsables de su enfermedad debido a que fueron fumadores en algún momento de su vida. El estudio del EIU asegura que “una encuesta de 2014 muestra que el 75% de la población colombiana considera que las personas con cáncer de pulmón son culpables de su enfermedad por fumar, y el 70% cree que los pacientes reciben poca compasión”.



Pese a este prejuicio, “36% de los casos se deben a factores ajenos al tabaco”, causas como contaminación del aire exterior e interior, emisión de gas radón doméstico (gas que se acumula en las viviendas y edificios por la desintegración de partículas radiactivas) y presencia de arsénico en el agua, de acuerdo con EIU.

En Colombia los pacientes además enfrentan otro obstáculo: el estudio muestra cómo mientras en Estados Unidos los pacientes con cáncer de pulmón son atendidos en promedio 16 días después del diagnóstico, en Colombia esta franja de tiempo se triplica. Debido a la “baja disponibilidad de oncólogos y de equipamiento”, en el país el tratamiento empieza 48 días después del diagnóstico en promedio.

Es más, el editor jefe de Salud, Liderazgo de Reflexión del EIU y uno de los editores del estudio, Martin Koehring, explicó que “como resultado del estigma, esta enfermedad parece ser tratada como un cáncer de segunda categoría. Por ejemplo, existe una financiación sorprendentemente baja para la investigación y la atención en esta área, en comparación con la carga de salud que representa”.



Foro Innovando para respirar



Debido a este panorama sobre el tratamiento de cáncer de pulmón en el país, el jueves 28 de noviembre eltiempo.com transmitirá en vivo el streaming del foro ‘Innovando para respirar, retos y oportunidades en cáncer de pulmón en Colombia’, desde las 8:00 a.m.



El evento será conducido por Carlos Francisco Fernández, asesor Médico de EL TIEMPO, y contará con la presencia de autoridades en la materia y pacientes. En este foro se hablará de las cifras sobre el cáncer de pulmón en Colombia y sus perspectivas, así como del control de factores de riesgo, detección oportuna y atención de calidad para el paciente.