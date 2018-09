Feria del Hogar, para armar su casa en un solo sitio

Hace varios años que Mario Quintero no va a la Feria del Hogar, pero todavía recuerda el sofá cama que compró hace una década. “Salió muy bueno. Está enterito, mi esposa le puso un forro y se ha conservado muy bien. Lo usamos para los huéspedes y nos costó como 280.000 pesos. Uno va y se antoja de mucha cosa y hay bastantes descuentos”.

Sin duda, la Feria del Hogar es el almacén por departamentos más grande del país y uno de los eventos más queridos por colombianos. Cualquiera podría dotar su casa de principio a fin allí mismo, pues hay muebles para sala, comedor y habitaciones; electrodomésticos grandes y pequeños; objetos de decoración y hogar, ropa, joyería… Incluso, encuentra todo para decorar la próxima temporada navideña.



En esta edición número 35 participan unos 700 expositores distribuidos en 30.000 metros cuadrados de exhibición.



La feria, que además ofrece actividades culturales, musicales y espacios temáticos, se extiende hasta el 16 de septiembre en Bogotá.



La boletería tiene un costo de 13.500 pesos por persona, y de lunes a miércoles hay 2 x 1.

Dormir bien para tener bienestar

Está comprobado que descansar correctamente y lograr un sueño reparador proporciona bienestar y ayuda a mantener una buena salud.



Dormir ayuda a consolidar la memoria emocional selectiva y a organizar la información relevante del cerebro; es parte fundamental del proceso de aprendizaje; incrementa la creatividad; mientras dormimos, nuestro sistema inmunitario se regenera, y también ayuda a proteger el corazón al estar en un estado de reposo.



Todo esto lo saben las empresas que producen colchones y muchas de ellas se ocupan de desarrollar tecnologías para permitir que durmamos lo mejor posible.



En la feria están presentes unas 20 marcas con ofertas de valor en sus productos que van desde tejidos que acarician y protegen la piel, tecnología en el relleno para posiciones más ergonómicas, hasta las camas eléctricas que suben el espaldar para evitar el reflujo o la zona de las piernas para mejor circulación, hasta incluso lograr la posición “cero gravedad, como los astronautas, para un mayor descanso”, dice Yolman Rodríguez, de colchones Dormilife.

Feria Hogar. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

La cocina, un lugar para disfrutar de nuevas experiencias

Aunque Colombia es un país cafetero, hasta ahora nos estamos interesando por tener una verdadera cultura cafetera y por aprender a disfrutar las variedades de granos según los climas y los suelos, con sus sabores y aromas particulares.



Esa tendencia se refleja también en la forma de prepararlo para aprovechar más sus características.



Un expreso, un capuchino, un macchiato, un latte, un americano son palabras que han agregado a su vocabulario los tomadores de café.



Por eso, tener una buena cafetera también se ha vuelto importante. Según Emilse Duarte, de Casa Magna, la tendencia son “los centros de bebidas, máquinas en las que se pueden hacer desde un capuchino con su espuma hasta un té o aromática, pasando por la bebida caliente de los niños”.



Hay cafeteras que permiten utilizar el café en grano y lo muelen ahí mismo y las que se pueden programar para que lo tengan listo a la hora que usted se levanta.



En la cocina no solo se disfruta del café, cocinar también se ha vuelto una actividad que se comparte en familia o con amigos, por lo que dotarla de tecnología y funcionalidad mejora la experiencia. En la feria encuentra desde ollas y utensilios hasta sofisticados hornos y estufas, que se prenden u apagan solos.

Esta cafetera puede preparar dos bebidas distintas al mismo tiempo. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

En muebles, el estilo escandinavo sigue vigente

Después de una vuelta por el amplio pabellón de muebles de la feria queda claro cuál es la tendencia a la hora de armar o renovar su sala. Los colores que están de moda son el gris, el blanco y el azul marino, y por si quiere un acento de color, el mostaza.



“Estos colores hacen parte del estilo escandinavo que sigue muy vigente”, dice Jorge Ramírez, de muebles Aristy.



“Es un estilo fresco, de líneas rectas y estilizadas, donde todo es muy ligero”, comenta Natalia Tafur, de Muebles y Accesorios.



Este estilo es sencillo, funcional y minimalista. Se caracteriza por usar la madera en tono natural combinado con blanco, principalmente.



Los sofás no van pegados al piso, si no dejan ver las patas en madera o metalizadas, ya sean rectas, en ángulo o estilo estacas.



Las mesas, preferiblemente redondas y ovaladas, “que no tengan puntas para facilitar la circulación y evitar los golpes, especialmente si tienes niños”, agrega Tafur.

Conectado con sus electrodomésticos desde el celular

El cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales y la tecnología han hecho una buena sociedad aplicada a los electrodomésticos. Las grandes marcas han dedicado tiempo y dinero a desarrollar tecnologías que ayuden, por ejemplo, a que las lavadoras sean cada vez eficientes, rápidas y ahorradoras de agua y electricidad, con sofisticados motores que, además, hacen menos ruido y reducen al máximo la vibración.



En la feria se ven las de doble carga separada para lavar al mismo tiempo, las que tienen una bandeja para remojar prendas, las que incluyen la secadora, pero ya no en torre, sino en una sola máquina un poco más alta que una lavadora tradicional, y las que se pueden manejar desde el celular haciendo realidad el Internet de las cosas.

Feria Hogar Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Los vendedores de las marcas (LG, Samsung, Mabe, etc.) presentes explican muy bien las innovaciones y novedades, que junto a detalles de diseño y funciones adicionales, resultan seductoras.



Las neveras, por su parte, se vuelven cada vez más inteligentes. Samsung, por ejemplo, su modelo Family Hub, con un panel táctil en la puerta (como una tableta) que le permite ver el interior desde la pantalla de su celular y saber qué falta. Puede hacer listas de compras, acceder a recetas, programar eventos y fechas especiales (tiene un calendario) y hasta dejar que su hijo pinte en ella.

