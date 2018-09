Un poco de ‘feng shui’ para atraer el amor

No hay fórmulas científicas ni trucos de magia ni santos milagros que se puedan aplicar a pies juntillas para encontrar pareja y disfrutar del amor.



Pero una mezcla de cosas, que empieza con la actitud personal de estar abierto al amor, claridad en el tipo de pareja y relación que le gustaría tener, y un amor propio por encima de todo, pueden ayudar en esta tarea, y el feng shui es una de ellas.

Esta milenaria disciplina china, que busca la mejora de las condiciones ambientales que fomentan el bienestar y la armonía general del individuo con su entorno, ofrece una serie de recomendaciones, que cada quien aplica de acuerdo con su personalidad, sus gustos y presupuesto.



Por ejemplo, cuando se busca pareja, lo ideal es tener objetos en número par: dos candelabros, cuatro cojines juntos, fotografías o cuadros en los que aparezcan dos o más personas, etc.



Cuando se tiene un florero, una flor, un cenicero, fotos donde aparece sola o solo, esto implica que tendrá que hacer todo sin apoyo o compañía, y por eso serán más difíciles las cosas.

Si los cuadros o imágenes que decoran su casa tienen personas, lo mejor es que estén en pareja o en número par.



Se recomienda tener en la habitación, preferiblemente en la cabecera, algún cuadro que le sugiera romanticismo, como la pintura El beso, de Gustav Klimt. La idea es que busque imágenes relacionadas con el amor de acuerdo con sus creencias y cultura; lo importante es que a usted le gusten.



Es importante que su espacio habitual (el lugar de la casa donde pasa más tiempo, su oficina o puesto de trabajo) mantenga un equilibro entre el yin (energía femenina) y el yang (energía masculina). Así, si es hombre y está buscando pareja, tenga elementos considerados femeninos: flores, imágenes o figuras de mujeres. En el caso de ellas, que el espacio no sea tan femenino (tan rosa) y poner un toque masculino con algo en colores oscuros, objetos pesados, imágenes de hombres, etc.



Para aquellas mamás separadas, que duermen con sus hijos, les será un poco más complicado atraer a una nueva pareja, porque el espacio de esta está ocupado por ellos.

Activadores chinos

Dentro de la cultura china hay objetos que se consideran activadores, y hoy día son muy populares. El tenerlos no significa matrimonio o pareja al instante, pero sí es un recordatorio para su inconsciente de lo que quiere lograr, del equilibrio que debe tener en su vida. Varios de estos objetos tienen que ver con el amor, así que no sobra tener algunos de ellos. Recuerde que aplicar el feng shui no es convertir su espacio personal en una tienda china, sino de lo que se trata es hacer fluir y circular la buena energía en el momento y lugar adecuados. Algunos objetos y su significado:

Los patos mandarín: se utilizan porque, al igual que otras aves, tienen una pareja toda su vida. Se consiguen de diferentes tamaños y se deben poner en pareja. Cuarzos rosados: simbolizan el amor incondicional. Nudo místico: en la ideología espiritual budista simboliza la existencia del ciclo interminable de nacimiento y renacimiento, al no tener ni principio ni fin. En un plano más terrenal, es considerado como el símbolo perfecto del amor que nunca termina. Ave fénix y dragón: simbolizan el yin y el yang, lo femenino y masculino; el renacer y la fuerza para reiniciar cosas, respectivamente. En la pareja representan ese volver a empezar o situaciones dentro de la pareja. Hay que tener los dos juntos. Símbolo de doble felicidad: utilizado en Oriente cuando se realizan bodas. Las flores, principalmente las peonías, atraen pareja. Sol y luna: tener imágenes del astro rey atrae una pareja masculina, y para atraer una pareja femenina, funcionan las imágenes de la luna.

Falso o verdadero

¿El agua en la entrada a la derecha conduce a la infidelidad?

No es verdad. En los textos de feng shui clásico no hay ninguna mención al respecto. El agua en movimiento es un poderoso activador de la prosperidad.



¿Los espejos en la habitación atraen a terceras personas?

Los espejos a veces son buenos y otras no, depende de la situación y la ubicación. En el comedor significa prosperidad, comida en abundancia; en la habitación refleja más luz, pero si duerme con un espejo cerca, que refleje la cama, no descansaría lo suficiente; lo más importante es que no interrumpa su sueño.



¿El agua en el dormitorio aleja la pareja?

Dicen que el exceso de agua mata la pasión, pero no es así. Si su mapa de estrellas fijas dice que se necesita el elemento agua, se pueden tener objetos con agua o colores azules.

Cinco puntos clave

Para que la buena energía vibre y recorra todos sus espacios, hay que tener en cuenta los cinco principios del feng shui.

Todo objeto que no use hace más de seis meses hay que sacarlo, regalarlo o donarlo.

Todo aparato debe estar funcionando ; no guardar cosas dañadas, rotas o desportilladas.

Todo lo que tenga debe ser porque le gusta ; evite tener cosas por obligación hacia otra persona, pues esto es darle el poder a alguien más en su propio espacio.

Limpiar, organizar y mover los espacios y objetos para permitir que la energía fluya por toda la casa.

Hacer cambios en su casa: reubicar muebles y cosas, tener otros colores, abrir las ventanas con frecuencia, no acumular cosas.

Si ya está en pareja...

Si ya tiene una pareja y lo que quiere es sostener o consolidar esa relación, conviene:

Evitar tener objetos en trío (incluso tres objetos agrupados), ya que atraen a una tercera persona en discordia dentro de la relación. En la habitación, la cama debe ir con las dos mesas de noche a lado y lado para lograr el equilibrio. Decore con fotografías de la pareja; las de la familia y los niños déjelas en las áreas sociales, como el estudio, la sala o el cuarto de televisión. No ponga tantas flores, para que no atraigan a otras personas. Si ha disminuido la pasión, ponga un poco de color rojo en los sitios donde más permanece la pareja: velas rojas, un par de cojines, un par de tapetes... Para mantener la estabilidad, convienen los colores amarillo, naranja, beige, trigo.

Carmen Lucía Murcia

Diseñadora industrial y consultora de ‘feng shui’.

www.dragonesdefuego.com

Especial para EL TIEMPO