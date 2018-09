¿Viernes de tragos? Esto es lo que debe consumir después de tomar

Después de una noche de tragos muchas veces nos hemos preguntado qué podríamos consumir para pasar el tan odiado guayabo. Al día siguiente, algunos optamos por un caldo y otros por una bebida energizante que hidrate y lleve al organismo a la normalidad, pero, ¿serán estos alimentos los más adecuados?.

En esta ocasión, una experta nos explica que deberíamos consumir después y cuáles alimentos no son los adecuados para comer luego de ingerir alcohol.



EL TIEMPO salió a las calles de Bogotá y le preguntó a los ciudadanos ¿qué consumen usualmente para una borrachera?. Varias personas afirmaron que toman caldo de costilla y también muchas coincidieron en que nunca consumirían lácteos. Ahora, antes de conocer la explicación de la experta, mídase usted y vea si lo que está comiendo es lo más adecuado.

¿Qué pasa en el cuerpo de una persona cuando toma?

Para saber cuáles son los alimentos que se deben consumir y los que no después de ingerir alcohol es necesario conocer lo que pasa en el organismo cuando se toma.



De acuerdo con la nutricionista Ana María Barreto, el alcohol empieza a absorberse en el estómago e intestino delgado, de allí pasa al torrente sanguíneo y poco a poco se transfiere al hígado quien se encarga de asimilarlo y "transformarlo en una sustancia inocua para nuestro organismo".



El alcohol en exceso presente en el torrente sanguíneo es el causante del estado de embriaguez de una persona. Allí es cuando se presentan los diferentes síntomas de la borrachera como mareo, náuseas e inhibición, entre otros.

Antes de tomar

Es importante que antes de tomar se coma muy bien, pues, según Barreto, los alimentos ralentizan el proceso de absorción del alcohol en nuestro organismo.



Lo que debe consumir antes de una noche de tragos son carbohidratos complejos (cereales, plátano, yuca u otros) y alimentos con alto contenido de grasa como aceites vegetales, frutos secos, la leche, entre otros.



Lo que no se debe comer, de acuerdo con la nutricionista, son carbohidratos simples como los dulces y gaseosas, pues generan una absorción del alcohol mucho más rápida y aceleran el paso de este al torrente sanguíneo.

Después de tomar

De acuerdo con Ana María Barreto, el alcohol aporta muchas calorías vacías, razón por la cual es importante no excederse en la dieta al día siguiente.



El organismo se deshidrata con el alcohol y por ello se deben consumir jugos naturales que permitan recuperar el estado de hidratación normal del cuerpo, también se pueden comer alimentos que contienen almidón como galletas o pan blanco, pues estos reestablecerán los niveles de azúcar en la sangre y calmarán la sensación de acidez estomacal.



Según Barreto, los huevos ayudan porque aportan nutrientes esenciales que se han perdido con el alcohol y además contienen un elemento (cisteína) que ayuda a combatir los efectos y a desintoxicar el organismo. "Estos pueden mezclarse como un 'omelette' con tomates, espinacas o champiñones quienes ayudarán al proceso de desintoxicación del organismo", afirmó la nutricionista.

​

Por último, lo que no debería comer después de ingerir alcohol son alimentos altos en grasa como la leche, carnes grasosas, preparaciones fritas o incluso un caldo con bastante grasa, ya que "aún hay gran cantidad de alcohol en sangre y este consumo podría saturar el hígado".



Además, se deben evitar las bebidas industrializadas (bebidas hidratantes, gaseosas y jugos artificiales) que contienen una gran cantidad de azúcar, pues estas no permitirán que las células de nuestro organismo se hidraten adecuadamente y no dejarán que pasen los síntomas de la embriaguez.

ANDREA HERNÁNDEZ BACCA

EL TIEMPO



**Este reto fue hecho con el apoyo de los docentes del Politécnico Grancolombiano. Para cualquier comentario o sugerencia puede escribir al correo equipomultimedia@eltiempo.com.



¿Le gusta leer #ElRetoET? Espere cada viernes un artículo nuevo.

Por si se lo perdió, estos han sido algunos de nuestros artículos en semanas pasadas: