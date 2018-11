El espacio que nos rodea está ligado a nuestra salud

Sentirse bien, estar bien y vivir de manera saludable depende no solo de nuestros hábitos, sino del espacio que nos rodea.

Viviendas y hospitales se adaptan para conseguir espacios en los que, por ejemplo, la sobreexposición al ruido no altere la salud.



“Cada espacio debe tener una acústica según el tipo de recinto para que no perturbe a quienes vivan o estén ocasionalmente en él”, sugiere el Instituto Fraunhofer de Stuttgart (Alemania). De hecho, el confort acústico empieza a ser factor indispensable a la hora de diseñar un recinto.



Los elementos de confort para el trabajo y una vida relajada son la arquitectura, la climatización, la iluminación y, por último, la acústica, siendo este uno de los más influyentes en el humor y estado de ánimo de las personas.



La contaminación acústica, por ejemplo, puede provocar desde pérdida de audición y alteraciones del sueño hasta cambios en la presión arterial y el ritmo cardíaco y aumento del colesterol y triglicéridos.



En el caso de la iluminación, según una investigación de la Universidad de Cornell y otra de la Sociedad Norteamericana de Diseñadores de Interiores, dificultades como fatiga visual, agotamiento, estrés y jaquecas son relacionadas con esta.



Por eso recomiendan aprovechar al máximo la luz natural y considerar la artificial como un complemento cuando la natural es muy baja.



Los estudios aseguran que las emociones pueden ser más intensas en un entorno en el cual predomina la luz brillante, mientras que una iluminación de menor intensidad, más cálida, tiende a suavizarlas.

Espacios saludables

Todas estas variantes están llevando a que la primera pregunta que se hagan los constructores antes de plasmar un proyecto de vivienda sea: ¿cómo diseñar para que las personas se sientan a gusto en todos los espacios?



Con esta intención, el Instituto Internacional de Estándares de la Construcción elaboró una guía (Well Building Standard) en la que da pautas básicas para construir edificios “saludables”, un protocolo que replantea el ambiente en función de sus ocupantes, transformando los lugares en que vivimos, trabajamos y aprendemos en sistemas destinados a promover y mejorar la salud y el bienestar.



Se trata del resultado de siete años de rigurosa investigación de médicos, científicos y profesionales de la industria, desarrollada por Delos, una plataforma americana de consultoría que busca diseños innovadores al construir espacios saludables para el ser humano, y que colabora con la Clínica Mayo y la Universidad de Columbia (Estados Unidos).



“Nuestra intención es crear espacios armónicos y adecuados a cada estilo de vida gracias a nuevas tecnologías, materiales y distribución de los lugares”, comentan desde Delos.

Diseño para las personas

El llamado hoy es a que las construcciones y su diseño se enfoquen exclusivamente en las personas y su beneficio, sin olvidar que deben ser eficientes y amigables con el planeta.



Para la directora e interiorista de Gärna Studio Laura Gärna, “el entorno que nos rodea está ligado inexorablemente a nuestra salud física y mental. Por eso, la construcción aborda factores que juegan un rol fundamental en la salud cardiovascular: estrés, nutrición, ejercicio físico y contaminantes ambientales”.



Los edificios y viviendas construidos bajo estas premisas ayudan a reducir los factores que influyen de manera negativa sobre la salud.



Por ejemplo, “la eliminación de contaminantes ambientales en el aire contribuye a lograr una buena salud cardiovascular, pues son sustancias que dañan el corazón y los vasos sanguíneos”, insiste la interiorista.

La clave es la conexión

Más allá de la construcción, dentro de la vivienda, todo lo que tiene que ver con el diseño y la distribución de los espacios también es un factor preponderante para la salud mental.



Kalina Todorova, experta global en diseño de interiores y tendencias, estuvo recientemente en Bogotá, invitada por la tienda BoConcept, y habló del home connection: el empoderamiento de las personas a través de la creación de espacios que amen y los inspiren.



“Nuestro hogar es el lugar más sagrado, es nuestro refugio. En él suceden los momentos más íntimos y se fortalecen los lazos personales, familiares y profesionales –dice Todorova–. Por eso es clave centrarse en elementos que atraen amor y felicidad para crear una conexión emocional más allá de los colores y las formas. La idea es que todo esté en equilibrio y armonía para que podamos disfrutar este espacio tan personal”.



Para esta experta, una clave muy importante del bienestar es el orden. Por eso asegura que aporta bienestar emocional, claridad mental, equilibrio y armonía, y ayuda a optimizar los espacios. También reduce el estrés y ahorra tiempo y dinero.

Kalina Todorova, experta en diseño, comparte estos consejos para decorar con equilibrio y bienestar:



1. Defina el propósito del espacio y quién lo usará.



2. Cree un tablero de estado de ánimo, de cómo le gustaría que se sintiera el espacio, objetos, citas, etc. (si más de una persona lo utilizará, cada una debe crear un tablero con lo que le gusta y detesta).



3. Acuerde una solución de diseño que se adapte a los gustos y deseos de la lista de todos y a los elementos seleccionados.



4. Solo traiga al espacio los artículos que necesita y ama; cualquier cosa que ya no tenga un propósito, regálela. Menos es más, y le permitirá respirar con tranquilidad en su propio hogar.



5. Cree equilibrio utilizando materiales y colores naturales. Use en un 70 por ciento colores neutros y un 30 por ciento de color para garantizar que el espacio esté en armonía.



6. Revise el resultado final y pregúntese si esto le está dando la paz y la armonía deseadas en el espacio.

