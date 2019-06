Practican eutanasia a menor de edad que padecía problemas mentales

Noa Pothoven, una joven holandesa de 17 años, falleció este martes después de un procedimiento de eutanasia practicado en su casa tras un largo sufrimiento que empezó cuando su primo la abusó por primera vez a los 11, episodio que le generó estrés postraumático, depresión y anorexia.

En su autobiografía, llamada ‘Ganar o aprender’, narró su lucha contra las enfermedades mentales que aquejaba por este hecho traumático y aseguró que ningún tratamiento le fue útil para sobrellevar sus padecimientos.

El Estado holandés le permitió la eutanasia este martes, según medios nacionales. “Tras años de luchas y pelear estoy agotada, he dejado de comer y beber por un tiempo y después de muchas discusiones y evaluaciones decidí dejarme ir porque mi sufrimiento es interminable”, escribió.



Un día antes de su fallecimiento, Noa hizo pública su decisión en sus redes sociales: “Estuve deliberando por un tiempo si debería o no compartir esto, pero decidí hacerlo de todos modos. Tal vez sea una sorpresa para algunos, dadas mis publicaciones sobre mis hospitalizaciones, pero mi plan no es impulsivo”.

Base legal

La decisión de Noa tiene un soporte desde el punto de vista jurídico en Holanda, que desde el 2002 fue el primer país europeo en legalizar la eutanasia.



Los requisitos, sin embargo, son muy estrictos, pues solo se autoriza a ciudadanos holandeses, producto de una reflexión que debe ser verificada de manera técnica por expertos.



La norma aclara que los sufrimientos deben ser intolerables y sin perspectivas de mejora y el paciente debe haber sido informado en extenso sobre la verdadera condición y el pronóstico.



De igual forma, los médicos que realicen estos procedimientos están obligados a consultar el caso con otros colegas y mucho más cuando los padecimientos son emocionales, para darle soporte de rigor a los informes que se deben presentar.



Después de un fuerte debate, en Holanda la petición de eutanasia la pueden hacer menores de edad entre los 12 y 16 años con el consentimiento de los padres y sin el consentimiento de ellos después de los 16.

En Colombia

El año pasado el Ministerio de Salud reglamentó la eutanasia en menores de edad para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de niños, niñas y adolescentes con una enfermedad o condición en fase terminal.



Todo adolescente en esa situación que represente sufrimiento “constante e insoportable que no pueda ser aliviado”, podrá solicitar “de manera libre, informada e inequívoca” la aplicación de la eutanasia como parte de su derecho a morir con dignidad y, paso seguido, será objeto de evaluaciones médicas que confirmen su estado.



Entre los 12 y 14 años se debe tener en cuenta la voluntad del menor para efectuar el procedimiento, pero se debe contar con el consentimiento de los padres. Y que entre los 14 y los 17 años primará la voluntad del paciente y solo hará falta que se les informe a quienes posean la patria potestad.



En todo momento, aclara la resolución reglamentaria, el menor debe estar acompañado por un médico especialista, un abogado experto y un psiquiatra o psicólogo clínico y antes de pensar en cualquier desenlance fatal se deben garantizar los cuidados paliativos necesarios para aliviar el dolor en casos de enfermedades terminales o sin opciones curativas o terapéuticas.



REDACCIÓN SALUD