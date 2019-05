Los nuevos consultorios médicos que trae la era de la tecnología

“Un equipo de médicos está a disposición de los pacientes 24 horas del día, siete días a la semana, gracias a la tecnología, y sus datos se encriptan garantizando una máxima privacidad y protección”, señala un anuncio.



Parece que hiciera referencia a un nuevo seguro médico, pero se trata de una innovación de la tecnología médica: una red de estaciones sanitarias, equipadas con cámaras y sensores, que se instalarán y funcionarán en lugares de gran afluencia de público y en cuyo interior una persona recibe asesoramiento y diagnóstico de un médico a distancia, e incluso podrá hacerse con los fármacos que le receten.

“Estas estaciones permiten un encuentro virtual, con conexión en tiempo real, entre médico y paciente que da como resultado una atención de calidad”, según sus creadores, la firma estadounidense OnMed.



“Son unidades médicas independientes que utilizan tecnología avanzada que incluye imágenes térmicas y reconocimiento facial, y proporcionan a los pacientes consulta, recetas y medicamentos, con privacidad y en un lugar seguro, conectándolos directamente con médicos, enfermeras y farmacéuticos”, agrega la compañía.

La firma está desplegando sus estaciones en EE. UU. este año, de acuerdo con la revista tecnológica 'New Atlas'. “La primera estación está programada para implementarse en un centro de salud rural en Misisipi” (sur de EE. UU.), adelanta a Efe Austin White, presidente, director ejecutivo (CEO) y socio fundador de OnMed.



Cada estación utiliza una cámara de ultraalta definición para garantizar que el paciente y el médico mantengan una conexión ‘cara a cara’, mirándose directamente a los ojos, y también permitiéndole al médico mirar hacia abajo en la garganta del paciente o incluso examinar en detalle una pequeña lesión de su piel.



El facultativo y el paciente dialogan por videoconferencia, y este último expone el motivo de su consulta utilizando, en caso de ser necesario, los dispositivos situados en la cabina, como una cámara micro-HD de alta calidad que se extiende y se acerca al cuerpo para tomar imágenes de cerca del ojo, lesiones o la parte posterior de su garganta.



La cabina también dispone de un sensor integrado que registra imágenes térmicas de grado médico para lecturas no invasivas de la temperatura corporal, las cuales también ayudan al médico a valorar el estado del paciente.

El diagnóstico, basado en las mediciones de las constantes vitales e imágenes captadas por los sensores, así como en las preguntas que le efectúa el médico y los síntomas que describe el paciente, se visualiza en la parte superior del monitor de la estación.



La primera consulta tomará menos de 15 minutos y las visitas subsiguientes se podrán completar en solo 8 a 12 minutos, aunque no hay un límite de tiempo para las visitas, y dada la gran cantidad de médicos disponibles, los pacientes no tendrán que esperar mucho para comenzar la consulta.



La estación actual está diseñada para ubicaciones interiores, como centros médicos, aeropuertos, universidades, hoteles o grandes empresas de EE. UU., con algunos de los cuales se mantienen conversaciones al más alto nivel de cara a una rápida expansión de este sistema, según la compañía.



Los críticos de este tipo de avances tecnológicos advierten que, si bien son imparables, presentan algunas desventajas como la falta de contacto físico, que en algunos casos hace imposible que se establezca un diagnóstico certero. También hay quienes llaman la atención sobre el hecho de que se trata de un proceso ‘demasiado frío’ que puede terminar incomodando a los pacientes. No está de más, entonces, la consulta con el médico de familia en un consultorio real.



PABLO GUTMAN

EFE Reportajes