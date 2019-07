‘A Medimás la afectó el pánico económico’

Álex Fernando Martínez es desde hace tres meses el presidente de Medimás EPS; el tercero, en menos de dos años de operaciones de esta aseguradora.



Sin titubear, asegura que el presente de la compañía es óptimo, que están “más vivos que nunca”, que sobre ella no pesa ninguna medida de liquidación y que desde su llegada se vienen mejorando los indicadores.

Tras dos años, ¿cuál es la situación de Medimás?



Es óptima. Hemos iniciado un proceso de reorganización con el fin de fortalecer los procesos de atención que se venían haciendo de manera adecuada y ajustando aquellos que, de acuerdo con las necesidades de nuestros afiliados, no se estaban garantizando de la mejor manera. En este momento y sin haber cumplido 90 días bajo una nueva dirección, Medimás avanza hacia la consolidación de una operación que contribuya no solo a la sostenibilidad de la EPS sino del sector, impactando finalmente de manera positiva a los usuarios del sistema.





¿Y las quejas de usuarios?



Han disminuido significativamente gracias a la gestión que se viene haciendo desde la nueva administración con un acompañamiento permanente de la Superintendencia Nacional de Salud, logrando reducir en más de un 75 por ciento la línea de base de las PQRS encontradas a nuestra llegada. Se ha establecido un plan de choque con el fin de subsanar las necesidades desatendidas y garantizar, con el fortalecimiento de nuestra red de IPS y proveedores de medicamentos, la disminución al máximo del número de quejas.

Alex Fernando Martínez se posesionó en abril pasado como presidente de la EPS. Tiene una amplia experiencia en el sector de la salud. Foto: Cortesía

¿Cuál es su situación financiera?



La EPS actualmente goza de estabilidad financiera para continuar garantizando la prestación de un servicio humanizado, confiable y eficiente. Estamos cumpliendo con los compromisos financieros pactados con los entes de control. Es importante que la opinión pública sepa que, desde la nueva administración, nos hemos propuesto un plan de reorganización que permita fortalecer y garantizar la sostenibilidad financiera de la compañía y del sector.





¿Cómo están los compromisos de la compra frente a la liquidadora de Saludcoop?



A raíz de las diferencias que se han tenido con Saludcoop y Cafesalud se han activado los mecanismos de resolución que están previstos en los contratos para dar un cumplimiento a todas las obligaciones asumidas por Medimás EPS.





Legalmente, ¿cómo está la EPS después del fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca?

Actualmente, Medimás sigue funcionando como EPS y no pesa sobre nosotros medida de liquidación. Estamos a la espera del pronunciamiento del trámite en el Consejo de Estado, para lo cual hemos presentado una nutrida defensa soportada en el cumplimiento de la prestación de los servicios de salud para nuestros afiliados, con el concurso y reconocimiento pertinente a nuestra red de prestadores. Sin embargo, no hay que desconocer que las decisiones tomadas en el mes de abril impactaron de manera negativa en la garantía en la prestación de los servicios, soportada en el pánico económico generado por los hechos que son de conocimiento público.





¿Por qué en el 2018 hubo más quejas contra Medimás que el 2016 contra Cafesalud?



En lo que compete al nuevo grupo directivo de Medimás, reitero que se han implementado las estrategias correspondientes para bajar considerablemente las PQRS, con el objetivo final de disminuirlas por debajo de la media nacional.

¿Cuántos afiliados tiene hoy Medimás?

A corte de marzo, Medimás contaba con algo más de 3’800.000 usuarios y, como consecuencia de los pronunciamientos jurídicos que impactaron de forma negativa la garantía de la prestación de los servicios, se generó un pánico que terminó por reducir el número de afiliados a cerca de 3’600.000, con corte de junio de este año.

Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que continuemos asegurando la salud de los colombianos que todavía confían en nosotros; para que desde la red de operadores que tenemos les ofrezcamos un servicio confiable, humanizado y eficiente.





¿Ustedes niegan traslados? ¿Por qué?



No. Medimás nunca ha negado los traslados de los usuarios y, contrario a esto, somos respetuosos de los derechos de los usuarios, dentro de los cuales está la libre escogencia de EPS.





¿Qué mensaje envía a los afiliados?

El mensaje es que confíen en Medimás. Es un mensaje de tranquilidad. Somos más de 3.500 personas que trabajamos 24 horas, 7 días a la semana, para garantizar de manera integral la prestación de los servicios de salud a todos nuestros afiliados. Nuestra prioridad es y seguirá siendo la salud de los colombianos.





¿Qué les responde a quienes dicen que Medimás está en camino de desaparecer?

Medimás está más vivo que nunca; sobre nosotros no pesa ninguna medida de liquidación y contrario a eso, seguimos trabajando de la mano de los entes de control y vigilancia, así como con nuestra red de prestadores para seguir fortaleciéndonos garantizando una prestación de servicios de salud humanizada, confiable y eficiente.



REDACCIÓN SALUD@SaludET

