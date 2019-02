Las claves del éxito del modelo español de transplante de órganos

Desde hace 27 años, España encabeza la lista de países con mayor tasa de donación y trasplante de órganos del mundo: 48 donantes por cada millón de habitantes, muy por delante de su competidor inmediato, Portugal, que se mantiene en la cifra de 34,1.

Beatriz Domínguez-Gil es la directora de la Organización Nacional de Trasplantes de España (ONT), ente que coordina todas las actividades relacionadas con esta área. Para ella, el éxito de este modelo descansa en la solidaridad ciudadana y la trasparencia en la gestión del sistema. “Hemos ejecutado un proceso muy abierto y se lo hemos sabido contar a la ciudadanía. La percepción es que el sistema funciona, entonces se animan a participar”, dice.

¿Cuáles son las claves del modelo?

Se sustenta en el sistema de salud pública y en el acceso universal, de forma que todo paciente que necesita un órgano puede acceder a él. También en una organización óptima en torno al proceso de donación. Sabemos que solo entre 1 y 2 por ciento de personas fallecen en condiciones ideales de ser donantes: por muerte encefálica en un hospital. Nuestro sistema está diseñado para identificar esas oportunidades y transformarlas en donaciones reales. Existe una cooperación absoluta entre los servicios de urgencias y la ONT. Otra clave es la puesta en marcha de la donación en asistolia.

¿De qué se trata?

Habitualmente, el ser humano fallece por una parada cardiorrespiratoria, pero conseguir la donación en esas circunstancias es complicado porque en el momento en que el corazón se para y los órganos dejan de recibir sangre y oxígeno, se deterioran para trasplante. España se ha convertido en el primer país del mundo en actividad de donación por esta vía, en asistolia. Esto nos ha permitido ampliar las opciones de donación más allá de la vía clásica, la muerte encefálica.

¿Participa de igual manera el sistema público y el privado?

Los trasplantes se realizan en el sistema público. Una de nuestras líneas de trabajo actual va orientada a incorporar la sanidad privada en la donación, no en el trasplante. Consideramos que debe existir una corresponsabilidad social en cubrir estas necesidades.

¿Qué cifras de donación y trasplantes manejan?

En los últimos cinco años ha aumentado en 37 por ciento. El año pasado se alcanzó una tasa de 48 donantes por millón de población. Para ponerlo en contexto, en la Unión Europea, la tasa promedio fue de 22,3 y en Estados Unidos, de 31,7. En 2018, realizamos 114 trasplantes por millón de habitantes, el dato más elevado que jamás se ha registrado.

¿Cuál es el presupuesto de la ONT?

De 4 millones de euros anuales. Esto no incluye los costos de los procedimientos en los hospitales (obtención de órganos y tejidos, trasplante e implante), que tienen su propia cobertura con fondos públicos de las comunidades autónomas.

¿En España todavía mueren personas porque no pueden acceder a un órgano?

Nuestra lista de espera tiene un comportamiento paradójico: al aumentar los trasplantes, se flexibilizan los criterios para incluir a pacientes, por lo que no desciende, sino que aumenta. Desgraciadamente pueden llegar a fallecer en lista de espera entre 5 y 10 por ciento de los pacientes.

¿Cuál es el trasplante que más se realiza?

El de riñón. En 2018 se hicieron 3.310 de estos trasplantes; 1.230 hepáticos, 369 de pulmón, 321 cardiacos, 82 de páncreas y 6 de intestino. En total, 5.318.

Su sistema se apoya en una ley que se rige por los mismos principios que la colombiana. ¿Es esencial para generar una cultura de donación de órganos?

Nosotros no aplicamos estrictamente esa ley. Nuestros coordinadores de trasplantes tienen que asegurarse de que la persona no ha dejado expresado en vida su negativa a la donación. Pero, además, mantienen una entrevista con la familia para entender si la donación era compatible con los valores del fallecido. Si la donación no es aceptada por esta, no se procede, porque, si bien tenemos que respetar el deseo del fallecido, también tenemos que cuidar a la familia. Lo habitual es que si la familia es conocedora de los deseos de la persona, no vaya en contra.

¿Cómo se genera una cultura de donación?

Cuando se trata de aumentar la actividad de donación en un país, es muy frecuente culpabilizar a la ciudadanía: considerar que si no hay donantes, es porque no colabora. Pero la responsabilidad es exclusivamente del sistema sanitario: si funciona bien y refleja trasparencia, la ciudadanía termina participando. Hay que incidir en la reciprocidad: yo puedo recibir, luego yo debería donar.



