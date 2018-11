Enemigos del polvo / Sexo con Esther

La penetración no basta para redondear de buena forma una encamada. De hecho, ocho de cada diez mujeres no alcanzamos los orgasmos solo con eso, al punto que requerimos de estímulos complementarios en zonas que, valga decir, están diseñadas para eso.



Digo esto porque se tiene la creencia de que existe una manera normal y adecuada para llegar al clímax, tanto que muchos (hombres y mujeres) creen que si con la penetración no logran pasarla bien, el calificativo de frígidas o incapaces les puede caer como anillo al dedo. Una verdadera tontería.

Por los mismos lados se desliza aquello de que la estimulación psicológica y las fantasías son un rasgo de infidelidad, cuando en realidad cumplen un papel protagónico en el erotismo de todos, tanto que son como una especie de combustible sobre la cama.



Y ni qué hablar de aquellos que piensan que el clítoris es una especie de interruptor que solo basta presionar para que desencadene una respuesta, lo que deja por completo de lado que es el órgano más evolucionado en aquello de dar placer, lo que lo convierte en una valiosa dotación femenina que se debería conocer a profundidad.



Y si se trata de mitos y de bobadas, ya es hora de desenmascarar a las influenciadoras y falsas expertas que pregonan por cuanta red tienen a su alcance, que si una mujer no es multiorgásmica sencillamente no tiene cabida en el mundo; cuando lo cierto es que muchos cuerpos femeninos, después de tener un buen orgasmo, no toleran siquiera que les estimulen de nuevo porque la sensibilidad del departamento interior de nuestro cuerpo llega a ser tan elevada que cualquier roce se torna molesto, sin que esto quiera decir nada.



Tampoco es cierto que sin gritos y gemidos no hay goce porque la expresión del gusto es tan diversa como personas existen. Tanto que un polvo en silencio puede llegar a ser igual o más placentero que aquel que se anuncia en medio de alaridos de esos que adoban las películas porno.



Por supuesto que también hay que desmontar mitos como: los buenos polvos son los más largos, los hombres siempre tienen ganas, el tamaño del pene es lo primordial y que si no se lubrica es porque no hay deseo. Son meras tonterías para llenar espacios de revistas.



En fin, termino aquí con una sola recomendación: Goce a su manera y como se sienta mejor. Total, cada uno es dueño de sus polvos. Hasta luego.

ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO

@SaludET