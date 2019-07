Cuatro de cada 10 colombianos sufrieron violencia siendo menores

El 41,4 % (40,8 % en mujeres y 42,1 % en hombres) de los colombianos menores de 18 años han padecido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica, según reveló la primera encuesta oficial de prevalencia, realizada por el Ministerio de Salud, con el apoyo de Usaid, Together for Girls, la Organización Internacional para las Migraciones y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).

El estudio se realizó entre agosto y noviembre del 2018. En total fueron encuestadas 5.218 personas entre 13 y 24 años, en 26.526 hogares.



Los resultados arrojaron que el 26,5 % de las mujeres entre 18 y 24 años reportaron haber padecido algún tipo de violencia física cuando eran menores de edad, y en el mismo sentido, el 37,5 % de los hombres.



De igual forma, el 21,2 % de las mujeres y el 9,5 % de los hombres entre los 18 y 24 años señalaron haber sufrido violencia psicológica por parte de padres, cuidadores o parientes adultos cuando eran niños o adolescentes.



El viceministro de Salud, Iván Darío González, dice que en el estudio se incluyeron factores como violencia sexual, física y psicológica en niños, adolescentes y adultos relacionados con el estatus socioeconómico, educación, actitudes de género y el impacto para la salud de este y otros desenlaces.

En ese sentido, también se evidenció que el 15,3 por ciento de las mujeres y el 7,8 por ciento de los hombres dijeron haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual antes de los 18 años.



“Las personas que han estado expuestas a la violencia psicológica reportaron más problemas de salud mental como estrés, conductas de auto daño e ideas suicidas. Así mismo, la encuesta señala que existe un elevado consumo problemático de alcohol, tanto en mayores como en menores de edad”, puntualizó el funcionario.

De acuerdo con los resultados, los menores aseguraron haber estado expuestos a tocamientos abusivos, intento de acceso sexual no deseado, presión y coerción, lo que genera la necesidad de desarrollar con urgencia políticas intersectoriales para reducir estas cifras, dijo González.



Llama la atención, según la encuesta, que el primer incidente de violencia sexual en menores de 18 años ocurre, tanto en ellos como en ellas, principalmente en su casa (71,6 %), seguido de la escuela, mercados o tiendas (26 %). Y una tercera parte de las agresiones a mujeres menores de edad están relacionadas con ausencia de escolaridad.



“Los resultados de la encuesta generan una línea de base que nos ayudará a que las políticas públicas sean más eficientes para garantizar el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes del país. Además, nos alineamos con la estrategia Inspire, para la prevención de la violencia infantil, promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, agregó el viceministro.

Los retos

Para el viceministro González, que el 40 por ciento de los jóvenes hubiese reportado agresiones físicas, sexuales y psicológicas en su contra, amerita abordar en todos los entornos, sobre todo en el seno del hogar, las diferentes formas violencias desde un enfoque de género y atención diferenciada.



Eso incluye la detección oportuna de los factores de riesgo, la canalización de las víctimas a servicios de salud y sociales, incluir este tipo de análisis en el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE), la transformación de creencias y prácticas culturales y apoyar toda movilización social contra ese tipo de violencias, remató el viceministro.

Pocos buscan ayuda

La encuesta demostró que si bien el 60 por ciento de las mujeres jóvenes contó a alguien que habían sufrido la violencia sexual, solo el 7,5 por ciento buscó algún tipo de servicios.



Esas cifras en hombres disminuyen a 52 y 3,9 por ciento, respectivamente. Entre las razones esgrimidas por ellas están el miedo a meterse en problemas y la vergüenza que dijeron experimentar consigo mismas o con la familia; mientras que por el lado de los hombres no buscaron ayuda porque no creyeron que fuera problema.

¿Qué hacer?

La psiquiatra infantil Olga Albornoz manifestó que estos resultados no la sorprenden e, incluso, pueden quedarse cortos, pues sus desenlaces se suelen derivar a impactos en la salud pública a raíz de déficits en la formación del ser humano y en su educación.



“Está descrito que el maltrato a menores en cualquiera de sus formas impacta de manera negativa en todos los procesos de desarrollo, al punto de que se convierte en la base de problemas que repercuten en la sociedad. Muchos de los elementos de la salud mental se reciclan hacia los demás, generando nuevos ciclos de violencia”, explica.



“Estas cifras –manifiesta la especialista– no van a variar mientras no se tomen medidas efectivas desde el punto de vista multifactorial, empezando por los componentes sociales y culturales, la educación, la asistencia y la prevención de todo aquello que causa violencia”.



En ese contexto, Albornoz clama porque las medidas se alejen de los planes de Gobierno y se conviertan en políticas de Estado con metas claras y seguimiento. “Y en cualquier caso, un proceso de cambio tardaría hasta tres generaciones”, remata.

Por su parte, la psicóloga clínica Sandra Herrera manifiesta que estos datos de prevalencia ponen presente la complejidad de los factores que determinan la violencia contra los menores en el país, de tal forma que para modificarlos se requiere un análisis profundo de dichos resultados con el fin de identificar de manera objetiva las principales causas, priorizarlos y definir estrategias de intervención con todos los responsables.



“Esto es un proceso que debe llevar a cambios de manera progresiva; de ahí que poner metas de corto plazo, como las que a veces se fijan los programas oficiales, termina por reciclar el problema”, indica.

REDACCIÓN SALUD