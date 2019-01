Lío de platas pone en riesgo disponibilidad de medicamentos para EPS

El pasado 24 de enero, en las oficinas de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), en Bogotá, los gestores farmacéuticos agremiados en Fenalco dejaron ver su grave preocupación por las deudas que todavía no les pagan por concepto de recobros de medicinas no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud.

María Cristina Camejo, directora gremial de Fenalco y en este caso vocera de las empresas que dispensan medicamentos, presentó de entrada el mensaje de urgencia:



“Es necesario conciliar cifras de recobro que permitan subsanar las deudas que la Adres tiene con este gremio y poder continuar realizando su labor sin que se vea afectado el sistema”.



Y a continuación expuso que, a partir de las cifras de recobros aprobados y glosados que le suministró la Adres, el total de la cartera en medicamentos solo entre abril y diciembre del 2018 se estima en 1,8 billones de pesos; acotando, eso sí, que los datos que manejan para el mes de marzo “no coinciden” y que no están de acuerdo con la metodología usada para calcular la deuda, por lo que podría ser mayor, según los comerciantes.



La directora de la Adres respondió en esa reunión que aun falta el primer informe de la empresa contratada para la auditoria de los recobros, y que, por lo tanto, es pronto para reconocer cualquier cifra.

Pero lanzó una advertencia: en el acuerdo de punto final -el gran pacto liderado por el Ministerio de Salud para sanar las deudas de todo el sector- no entrará la cartera que reclaman los distribuidores de medicamentos de abril a octubre del 2018,

precisamente porque no ha sido auditada.



Arango fue más allá y aclaró que, en cualquier caso, incluso esclarecida la deuda total, será el Ministerio de Hacienda el que determine el presupuesto que se destinaría al pago de cartera por recobros. Ese monto podría ascender a 2,9 billones de pesos, mucho menos de lo solicitado por la propia Adres.

Cuentas que no cuadran

Los gestores farmacéuticos respondieron con preocupación que, eventualmente, ese dinero solo lograría tapar el recobro aprobado y ya auditado de abril a junio del 2018, dejando en veremos la deuda del segundo semestre de 2018.



Arango reconoció que, a pesar de los esfuerzos para conseguir más recursos con Hacienda, aun no hay plan de contingencia ante los montos que quedaron en el aire y que deberán ser definidos en febrero del 2019, cuando la firma auditora entregue su informe.



“Se debe esperar al consejo de ministros para lograr debatir la situación del sistema de salud y la necesidad de obtener recursos para el pago de la deuda adquirida y realizar modificaciones para reducir y contener los recobros por servicios no incluidos en el plan de beneficios en salud”, concluyó Arango.



Los gestores farmacéuticos dicen haber quedado con un sinsabor por la incertidumbre de cuánto y cuándo se les pagará, sumado al reducido flujo de caja y capacidad de funcionamiento que aseguran padecer y que podría poner en riesgo la entrega de medicamentos a los colombianos.

Es inadmisible esta situación, dicen EPS

Gustavo Morales Presidenre Ejecutivo de Acemi, gremio que reúne a la mayoría de las EPS del régimen contributivo, dijo que es entendible que haya cierto nivel de discrepancia sobre el monto de lo que Adres le debe al sistema. Pero agregó que es inadmisible que no haya recursos suficientes para atender la deuda ya oficialmente reconocida.



“Esto es como no pagar las pensiones, los salarios o la deuda externa. Si el Estado no cumple esa obligación básica, se derrumba el tejido de confianza en todo el sistema de salud”, le dijo Morales a EL TIEMPO.



El líder gremial también insistió en que, bajo esas condiciones, es importante que se haga realidad el acuerdo de punto final en el que viene trabajando el gobierno y, seguidamente, se haga la reformulación radical de todo el concepto de No-Pos que aparece anunciado en las bases del plan de desarrollo.



