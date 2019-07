El sexo en exceso no es mortal / Sexo con Esther

El sexo no ha matado a nadie. Hay que poner las cosas en su sitio: ni la ausencia ni el exceso le han quitado la vida a alguien. Lo he repetido aquí con insistencia, bajo la premisa de que la sexualidad es una función tan natural como comer o respirar.



Y no se trata de llover sobre mojado, sino de desvirtuar la noticia que se originó esta semana en la aldea de Upper Welland, en Inglaterra, donde se dijo que una mujer de 52 años casi muere en el festival sexual más grande de Europa, que reunió durante tres días a cientos de parejas ‘swingers’.

Según trascendió, la fogosa amante se agitó demasiado durante las actividades programadas, como la lucha en gelatina y el tira que afloje, que sobrecargaron su corazón y terminó infartada.



El asunto produjo tanto revuelo que dicho festival tuvo que suspenderse durante algunas horas mientras que la mujer era atendida y trasladada a un hospital local. Sin embargo, algunos de los asistentes creyeron que se trataba de una exageración en la puesta en escena y no de una complicación de salud.

Por supuesto, diarios como ‘The Sun’ terminaron relacionando este percance con el sexo y no tardaron en titular que el exceso de sexo le había desencadenado un paro cardiaco, cosa que a todas luces no tiene ningún tipo de sustento porque, en rigor, este desenlace tuvo como causa una afectación previa de origen cardiovascular. O, en otras palabras, le hubiera pasado lo mismo realizando una tarea doméstica.



Sin más, esta señora tuvo una complicación cardiaca a la que llevan factores de riesgo no manejados de manera oportuna y que la exponen a un infarto en cualquier momento. Esto no impide reiterar que la buena salud sexual está relacionada con el bienestar de todo el organismo, incluida la mente.



Para concluir, si una persona está sana, alentada y en buena forma, el sexo en cualquier cantidad es un buen aliado y jamás una trampa mortal.



Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO