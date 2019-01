El destino final no está decidido / De tu lado con Alex

Cuando compramos un tiquete de avión sabemos exactamente cuál es la ciudad desde donde saldrá el vuelo y en cuál aterrizará. Y si nos arrepentimos a mitad del viaje o este resulta difícil por cualquier inconveniente, no hay nada que hacer. La única manera de reajustar los planes iniciales es esperar a que el avión aterrice y llegue al destino previsto. No hay margen para maniobrar… ¡a menos que decidamos lanzarnos en paracaídas en pleno vuelo!

Muchas personas viven la vida como si siempre estuvieran en un avión, en un vuelo transatlántico. Deciden estudiar cierta carrera, estar en una relación, tener determinados hábitos o pensar de una manera específica… y permanecen ahí, anclados, como si no tuvieran opción de cambiar su rumbo.



Cuántos permanecen en relaciones desgastadas, e incluso malsanas, creyendo que si ya tomaron una decisión, “es mejor dejar así”, pues no hay otra opción. Prefieren ser infieles o simplemente quejarse de su pareja en forma permanente en vez de contemplar la idea de que pueden cortar por lo sano y empezar una vida nueva.



En el trabajo, van y vienen como zombis, viendo pasar un día tras otro. No tienen pasión por lo que hacen ni convicciones claras, pero sienten que es mejor quedarse en lo conocido y no arriesgarse a cumplir sus sueños. Se resignan a la seguridad de la permanencia, en lugar de atreverse a creer en su potencial.



Igual pasa con quienes consideran que ya tienen una personalidad inalterable. Afirman cosas como: “Si siempre he sido malgeniado, ¿cómo voy a cambiar ahora?” o “Toda la vida he sido incumplido, así soy y punto”.



Tantos piensan que los resultados de sus vidas son inmodificables. “Nunca he sido bueno para el ejercicio, y a esta edad, mucho menos”. “A mí nunca me va bien en los negocios, dudo que ahora sea diferente”. O “a mí siempre me va mal con los hombres, ya qué”.

Olvidamos que, si bien efectivamente es imposible cambiar el principio de cualquier situación, relación, hábito o decisión que hayamos tomado, sí es completamente posible hacer los ajustes necesarios en el presente para cambiar el resultado final. No estamos en un avión sin salida. Podemos cambiar el curso de nuestro viaje hoy, a través de una decisión, un cambio de hábito o la disposición correcta. ¡No perdamos de vista que el final de nuestro viaje está en nuestras manos… Hoy!



Alexandra Pumarejo

Twitter: @detuladoconalex