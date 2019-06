Un colombiano es el mejor profesional de la salud de Latinoamérica

El sueño de Pedro Felipe Parra Velasco, un joven de 33 años, siempre fue el de ser médico, al igual que su padre, Francisco Parra. Estudió en el Champagnat, uno de los colegios más antiguos de Popayán, y su meta no cambió con el paso de los años.



Terminó su carrera en la Universidad Libre de Cali y su trabajo lo ha venido enfocando hacia el mejoramiento de la salud cardiovascular de los colombianos que, día a día, según menciona, aumenta en riesgo.



Recientemente, la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica lo reconoció con el 'Prize to the Medical by Achivement for a Better Life', un galardón a la labor de los profesionales que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas.

"Siempre tuve claro que mi carrera iba a ser la medicina. Aunque también hice parte del conservatorio de música de la Universidad del Cauca, mi afinidad por esta carrera venía directamente de mi familia y no dudé al momento de ingresar a la universidad", explicó a EL TIEMPO el médico.

Durante el pregrado hizo parte de varios grupos de investigación clínica y además asistió a congresos en países como México, Chile y Bolivia. Cuando tuvo que elegir dónde realizar su año rural se decidió por Río Blanco, un apartado pueblo del Cauca que, como muchos, ha sido epicentro de enfrentamientos entre diferentes grupos armados.



Posteriormente trabajó como médico general en Popayán en lugares como la Clínica La Estancia y el Hospital San José. En el año 2012 regresó a la Universidad Libre, donde fue aceptado, entre 200 inscritos, para ingresar a la residencia en Medicina Interna.



Parra terminó sus estudios de especialización a la par que hacía publicaciones en diferentes revistas reconocidas en el ámbito médico. Además, prestigiosas instituciones lo han vinculado como médico.



Una de las iniciativas más recientes en las que trabaja el médico caucano es la de Empresas Saludables, una propuesta que busca llevar hábitos saludables a las personas en sus lugares de trabajo. La iniciativa la ha desarrollado de la mano de un equipo multidisciplinario que busca reducir la incidencia de enfermedades crónicas como el sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, entre otras.

Una apuesta por las redes

Una de las vertientes de sus esfuerzos es el uso de las redes sociales para tratar temas de la salud de manera mucho más sencilla y digerible para los colombianos. Dio el salto al mundo digital porque vio en internet una manera de ayudar a la gente a cuidar de su cuerpo con consejos directos de un profesional de la salud y ampliando temas que en una consulta corta no se pueden evacuar.

"Yo veo las redes sociales como un espacio para compartir con la gente mi conocimiento e impulsarlas a mejorar sus hábitos y su calidad de vida", dijo Parra, quien además reconoce que el trabajo no es fácil. "He hecho todo tipo de proyectos, investigaciones y participaciones en seminarios y congresos en estos años, lo cual me ha permitido crecer profesionalmente y además visibilizar mi trabajo".



El médico cuenta con una comunidad de 12 mil seguidores en su cuenta de Instagram (@dr_parra), en la que a diario se pueden ver contenidos que alertan sobre los peligrosos hábitos para la salud que llevan las personas y a veces consejos para mejorarlos.



El médico le adelantó a EL TIEMPO que se encuentra trabajando en una aplicación que podrá ayudar a los colombianos con un plan de cuidados en salud, entre otras funcionalidades.

La gala de premiación de la la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médicas e llevó a cabo en Iguazú, Argentina. Foto: Cedida por Pedro Parra

Sobre el premio

La gala de premiación se llevó a cabo en Iguazú, Argentina, durante el XLII Congreso Mundial Internacional de la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica (IOCIM) 2019. Allí, Parra Velasco fue reconocido como el 'Mejor Profesional de la Salud 2018 – 2019'.



Según explica la IOCIM, "la Premiación Mundial en Salud que realiza desde el año 2005 es el tributo que se le brinda a aquel profesional o institución medica que por sus buenas practicas profesionales o institucionales aporte a mejorar la salud y promover la calidad como un elemento básico para el mejoramiento de las practicas medicas".



Al recibir el reconocimiento Pedro se posiciona como el mejor profesional de la salud de Latinoamérica, de acuerdo con los estándares de la organización, que además asegura que "se otorga a aquel profesional que por su denodado esfuerzo promueva la excelencia en salud y su imagen intachable sea modelo digno de ser imitado por los futuros profesionales de la salud".



La IOCIM reúne anualmente a más de 32 países para galardonar a miembros o instituciones médicas seleccionadas, que hayan superado con éxito los exigentes criterios propios que mantiene la junta directiva, entre diferentes médicos de su área.



