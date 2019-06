El buen sexo se nota en la cara / Sexo con Esther

Si tiene pareja, lo recomendable es que se tenga sexo de manera frecuente, en razón a que la plenitud sobre la cama se nota en todo el organismo, empezando por la cara.



Y esto no es, en modo alguno, porque los orgasmos generen sonrisas, sino porque comprobado está que los buenos polvos disminuyen el estrés, elevan las defensas, mejoran el sueño y regulan el metabolismo a tal grado que sus efectos se reflejan no solo en el ánimo, sino también en la piel y hasta en el brillo de los ojos.

Pero aquí hay que ser claros, porque estos resultados no se logran solo con irse al catre de manera mecánica y sin ningún tipo de emoción. De hecho, la mayoría de estudios demuestran que las ganancias que deja el sexo están nutridas en gran parte por la tranquilidad y la compenetración que se tenga desde el plano afectivo con quien se comparte esta tarea.



Y no quiere decir, de ninguna manera, que para meterse bajo las sábanas se tenga que estar impregnado de amor. De lo que se trata es de llevar buen ánimo, de proyectar relaciones tranquilas o respetuosas y, por encima de todo, con equilibrio y simetría, no solo en las ganas, sino en los objetivos que se pretenden.

En otras palabras, si lo que se persigue es pasarla bien y sin ningún tipo de compromiso, todas las partes comprometidas deben tenerlo claro y sin grietas por donde se filtren las malas interpretaciones y el engaño. Dicho de otra forma, los polvos en este contexto sí que generan malas caras.



Déjenme decirles que la excitación genuina –esa que deja la compenetración con el otro– dilata tanto los vasos sanguíneos que multiplica la irrigación de la piel hasta 4 veces lo normal, lo que deja un efecto que tanto en hombres como en mujeres es una especie de maquillaje natural que fácilmente se identifica.



Y si a esto se suma que en cada encuentro se adquieren herramientas para contrarrestar enfermedades, nada mejor que invitar a la cama con tranquilidad.



Y si algo le faltara al sexo con gusto, hay que decir que también libera prolactina, que es una hormona que ayuda a descansar mejor y a levantarse con energía, lo que, de paso, dibuja una sonrisa que solo la entienden quienes han tenido orgasmos verdaderos.



Sin más, a los buenos polvos, buena cara. Hasta luego.



ESTHER BALAC

Para EL TIEMPO