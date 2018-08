'Todo empezó con la falsificación de mi firma': director del Invima

Después de solicitarle a la Fiscalía que investigara a fondo hechos que le hacían presumir irregularidades en algunos procesos dentro del Invima, el director de esta entidad, Javier Guzmán, en diálogo con EL TIEMPO, revela detalles de las acciones que terminaron con la captura de 12 de sus funcionarios y 2 particulares involucrados en una cadena delictiva que falsificaba registros sanitarios y favorecía el comercio de productos fraudulentos.

¿Por qué solicitó la investigación a la Fiscalía?



La investigación la solicitamos hace ya más de un año porque identificamos indicios de posibles actos de corrupción. Por ejemplo, encontramos la falsificación de mi firma en una certificación de buenas prácticas de manufactura, que es el documento que emite el Invima luego de una auditoria, el cual garantiza que los medicamentos se fabrican cumpliendo las regulaciones sanitarias.



Pedimos apoyo de la Fiscalía porque nuestra tolerancia a la corrupción es cero y cualquier irregularidad que suceda en el Invima pone en riesgo nuestra misión de proteger la salud de los colombianos.

Además de la firma falsificada, ¿cuáles irregularidades se encontraron?



Acá existía una organización que presuntamente cobraba por gestionar y expedir trámites con documentos falsos, alteraba procesos sancionatorios, comercializaba productos decomisados y ofrecía servicios de asesoría en preparación para auditorias del Invima.



Adicionalmente hay evidencias de modificación de nuestros sistemas de información para mostrar hacia afuera que un producto estaba aprobado cuando realmente tenía un registro cancelado o vencido.



¿Los funcionarios implicados cuánto tiempo llevan en promedio en el instituto? ¿Son contratistas o de planta?



Todos los funcionarios implicados estaban nombrados en provisionalidad y llevaban en la entidad más o menos 5 años. Eran profesionales y técnicos administrativos. Dentro de las 12 personas, ninguna estaba en cargos directivos.



¿Todos los productos de los que habla la Fiscalía son fraudulentos, así estén amparados por un registro sanitario?



Los productos que están incluidos en el comunicado de prensa de la Fiscalía en apariencia tienen un registro sanitario válido, pero realmente no surtieron la evaluación técnico-científica respectiva. Estos registros fueron aprobados con documentación fraudulenta, o son el resultado de una alteración del sistema de información del Invima para mostrar que existe un registro sanitario, cuando en realidad no es así.



El Invima está en este momento tomando las acciones administrativas del caso, es decir cerrando los laboratorios involucrados, decomisando el producto que está en las calles (el miércoles ya decomisamos 10 toneladas de estos productos) y comunicándole a la población cuáles son los productos con registros sanitarios falsos.



Es importante también tener un sentido de la proporcionalidad de lo que estamos hablando. Tenemos un listado de aproximadamente 15 productos fraudulentos y el Invima tiene casi 150.000 registros sanitarios vigentes. En nuestra página web esta publicada la lista completa de productos que están involucrados en esta investigación.

Usted es un abanderado de la lucha contra los productos milagrosos fraudulentos, ¿es verdad que los funcionarios implicados comercializaban lo que se incautaba?



En la investigación existen indicios que muestran que varios de los productos decomisados en los operativos contra la ilegalidad habían sido posteriormente comercializados. En este momento se están produciendo allanamientos y visitas de inspección para verificar el alcance de estos hallazgos. Así mismo, estamos redoblando los puntos de control sobre esta cadena de decomiso y destrucción para garantizar que todos los productos incautados sean destruidos y de esta manera evitar que se ponga en riesgo la salud de los colombianos.



Todo este trabajo hace parte de la lucha frontal contra la ilegalidad que el Invima ha liderado en los últimos años. Hemos lanzado campañas de educación sanitaria como “Ojo con los milagrosos sospechosos”, hemos bajado cerca de 8.000 publicaciones de internet que promocionaban productos fraudulentos, hemos creado un grupo elite contra la ilegalidad y hace un par de meses lanzamos el observatorio de ilegalidad de productos de consumo humano.



¿Esta es la totalidad de la red de delincuentes o sospecha que hay más funcionarios implicados?



Esta es la primera fase de una investigación penal que está desarrollando la Fiscalía General de la Nación. Se están haciendo todas las verificaciones para entender hasta dónde llegaban los tentáculos de esta presunta organización delictiva. Sin embargo es importante resaltar que en el Invima somos 1500 personas y la mayoría trabajamos con honestidad, transparencia e integridad. Son unos pocos los que se han desviado de su deber. En la entidad seguiremos tomando las medidas para reducir las vulnerabilidades estructurales que permiten que estos actos de corrupción se puedan realizar.



Por ahora se han relacionado personas, pero se presume que hay firmas, empresas, farmacéuticas, involucradas. ¿Ya se tienen identificadas y qué va a pasar con ellas?



Tras más de un año de investigación, se identificaron a las 14 personas que fueron capturadas. Sin embargo, existen empresas que también están involucradas. Algunas de ellas ya fueron objeto de allanamientos, visitas y decomisos el día de ayer por parte del CTI y el Invima. La investigación continúa y esperamos tener y revelar más información en poco tiempo.



¿Estos productos están en la calle? ¿Qué sigue con ellos y qué le recomienda a la gente?



Algunos de estos productos están en la calle. Por eso nuestra acción es, por un lado, expedir las alertas sanitarias para que la comunidad conozca cuáles son los productos que no debe consumir porque ponen en riesgo su salud, y por otro hacer los operativos y las visitas para imponer las medidas sanitarias respectivas, es decir los cierres de los establecimientos, los decomisos y las destrucciones.



¿La institucionalidad del Invima está garantizada?



Sí. La institucionalidad del Invima está garantizada, somos una entidad técnico-científica de referencia para la región ante la Organización Panamericana de la Salud y por actos aislados como este no se puede generalizar y estigmatizar a los servidores. Somos cerca de 1500 funcionarios que trabajamos con total compromiso y responsabilidad por la salud de los colombianos.



Este tipo de actos, aunque dolorosos, también ponen de manifiesto que el Estado y las organizaciones de control están haciendo su trabajo y se está robusteciendo el sistema para evitar que estos actos de corrupción sucedan. El esfuerzo por evitar la corrupción en la entidad ha sido consistente, pero el reto ante estos fenómenos es complejo, por lo que se requiere la articulación de diferentes instituciones, tal como ocurrió en este caso.



¿Qué recomendación le hace a la comunidad que cree estar consumiendo algunos de estos productos?



Verificar en la página web el listado de productos identificados como resultado de las investigaciones. Si está utilizando alguno de los productos referenciados, suspenda su uso y comuníquese con su profesional de salud para que le ordene un producto alternativo. Siempre hay que verificar en www.invima.gov.co el registro sanitario de cualquier producto que vaya a usar o consumir, comprar en sitios de confianza y no creer en productos que prometen resultados milagrosos.



CARLOS F. FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO