El poder del efecto placebo / De tu lado con Álex

Recientemente leí sobre los resultados de un experimento que quiero compartir aquí. Científicos eligieron un grupo de personas, les cubrieron los ojos y les dijeron que iban a rozar su piel con hiedra venenosa, una planta conocida por causar ronchas y escozor en la gran mayoría de los casos. Después de ser expuestos, casi todos desarrollaron los síntomas típicos de alergia. Lo curioso es que la hierba utilizada no fue la que les habían dicho, sino una planta corriente e inofensiva.

El experimento no se quedó ahí. De nuevo, taparon los ojos de los participantes en el estudio, y esta vez les aseguraron que rozarían sus brazos con una hierba común; pero en realidad lo hicieron con hiedra venenosa. Sorprendentemente, a pesar de que todos eran alérgicos a la planta, solo uno de seis desarrolló los síntomas típicos de alergia.



Este es uno de los muchos y variados experimentos que científicos han hecho para comprobar que el efecto placebo es asombroso y muy real. Creo que hemos escuchado este término tantas veces que ya nos parece ‘normal’ y sus conclusiones, triviales. Sin embargo, si nos detenemos a contemplarlo, es una revelación demasiado poderosa a la cual deberíamos prestar toda nuestra atención. Es tan diciente que, incluso, se ha comprobado que hasta el color y el tamaño de las pastillas que tomamos tienen incidencia sobre este efecto. Si son grandes y rojas, percibimos que su poder curativo es mucho mayor que el de las blancas y pequeñas.



Numerosos estudios científicos concluyen lo mismo: nuestra mente es tan poderosa que podemos desarrollar síntomas reales (físicos o sicológicos) o, por el contrario, no tenerlos, dependiendo de si creemos en una realidad u otra. Increíblemente, hay investigaciones que han comprobado que somos capaces de alargar hasta en diez años nuestra vida con solo creer que poseemos la predisposición de ser longevos.



Dimensionemos por un minuto el poder, el alcance y la capacidad que tenemos en las manos para crear nuestra propia realidad. Esta no es producto de un resultado médico, de una relación fallida, de un revés financiero, de la situación del país ni de un trabajo insatisfecho. Los niveles de felicidad, de realización y de salud física y mental dependen completamente de nuestra capacidad de controlar la mente y nuestros pensamientos.



Está finalizando 2018, y pienso que no hay mejor momento para interiorizar nuestro enorme potencial y entender de una vez por todas que sí es posible crear la vida tal cual como nos la soñamos, solamente hay que creer para poder ver y sentir.



ALEXANDRA PUMAREJO