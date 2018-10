¿En qué consiste la cirugía que le practicaron a Gustavo Petro?

Este viernes en la mañana el senador Gustavo Petro manifestó en su cuenta de Twitter: “No he sido operado de urgencia, solo he sido operado de una hernia inguinal producto de centenares de discursos, creo yo, y decidí quitármela. Agradezco los mensajes de la ciudadanía en mi convalecencia que es ambulatoria”.



Se trató de un procedimiento quirúrgico de mediana complejidad, sin complicaciones. Por esto, fue posible programarlo de manera rápida.

¿Qué es una hernia?

Una hernia (o "ruptura") es una debilidad o un defecto en la pared del abdomen. Esta puede estar presente en el nacimiento o puede generarse por el desgaste de la vida diaria.



Aunque los hombres son más propensos a padecerlas, también se presentan en mujeres y niños. De hecho, las hernias son tan comunes que las personas de cualquier edad pueden desarrollarlas.



La mayoría de las hernias no son potencialmente graves, pero el tratamiento puede ayudar a eliminar el malestar y evitar complicaciones.

¿Por qué inguinal?

En el caso del Senador, esta debilidad estaba en la pared que separa el abdomen de la pelvis y a través de ella puede pasar el contenido abdominal, específicamente el intestino, que termina por formar un bulto en la región inguinal, lo cual es el primer signo de su existencia.

¿Y cuáles son los síntomas?

Cómo se dijo, a menudo hay un bulto bajo la piel. También puede causar incomodidad o dolor. Estas molestias dependen del tamaño y del efecto sobre el contenido intestinal.



El bulto puede aumentar de tamaño cuando se pone de pie y desapa­recer cuando se acuesta. El dolor puede aumentar al estar de pie, con el esfuerzo o con la actividad durante largos períodos.

Diagnóstico

Identificarla es fácil, pues además del bulto en la región inguinal (que puede aparecer o desaparecer), se le adicionan las molestias, especialmente el dolor cambiante. Para esto basta un simple examen físico del médico, que puede verificarse con algunas imágenes.

Tratamiento

Hay que decir que una hernia inguinal no se cura por sí sola. Para hacerlo se requiere un procedimiento quirúrgico que repare el defecto en la pared inguinal.



Ahora, si esto no se hace, la hernia puede agrandarse y complicarse, por ejemplo, con lesionar el contenido intestinal y quitarle la circulación. Esto es muy serio, porque en ese caso se convierte en una urgencia que, de no tratarse, puede poner en riesgo la vida.



Esta cirugía, que tiene varias técnicas, dura entre una y dos horas, puede ser ambulatoria y, si no hay complicaciones en dos semanas, el paciente puede retomar por completo su actividad.



REDACCIÓN SALUD