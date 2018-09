Las peculiares rutinas de los famosos en Hollywood para estar en forma

Cortesía Diamond Films

La semana pasada se conoció la extenuante rutina diaria del actor Mark Wahlberg para mantenerse en forma. Wahlberg, quien protagonizó 'Mile 22', película con escenas filmadas en las calles de Bogotá, contó en su cuenta de Instagram que, entre otras cosas, desayuna a las 2:45 a.m. y entrena durante 95 minutos, desde las 3:40 a.m.. Después vuelve a comer, en este caso, "un batido de proteínas, tres hamburguesas de pavo y cinco trozos de patata dulce". La rutina es tan difícil, que no es apta para hacer a largo plazo.