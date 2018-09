Autoridades mundiales debaten sobre daños del cigarrillo electrónico

Los daños en la salud que generan los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado fueron los temas de discusión de este jueves en el Foro Global del Tabaco y Nicotina que se celebra en Londres.



Un debate bajo el lema ‘Trazar el futuro: ¿Hacia dónde van la innovación y la reducción del daño’, dentro de un foro centrado en la transformación de la industria, las nuevas legislaciones y las estrategias para reducir el daño en la salud causado por fumar, en el que participan investigadores, representantes de organismos reguladores y de las tabacaleras.

La actividad se celebra a poco menos de un mes de que se desarrolle la octava reunión de la Conferencia de las Partes (COP8) del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que tendrá lugar en Ginebra del 1 al 6 de octubre.



"La reducción del daño y la innovación son el verdadero norte de la industria, en medio de los cambios en la regulación, lo que esperan los consumidores y el avance de la tecnología", señalaron los organizadores en la presentación del encuentro.



En su informe de 2018 sobre el tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se refirió a los sistemas electrónicos de administración de nicotina (Sean) y dispositivos similares sin nicotina, categorías en las que incluye a los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco sin humo, y advirtió "que han evolucionado para dar lugar a un abanico muy diversificado".



Tras la aparición de esos productos, la lucha antitabaco se ha dividido entre los que defienden que las políticas se centren en desalentar el consumo o en la prohibición y quienes plantean la búsqueda de opciones "más seguras" para aquellos adultos que desean seguir fumando o no logran dejar de hacerlo.

Una reglamentación señaló que estos aparatos para dejar de fumar también tendrán el impuesto al consumo. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Científicos como Clive Bates, ex director ejecutivo de Acción sobre Tabaco y Salud del Reino Unido, destacaron la necesidad de una legislación diferenciada, al afirmar que hay evidencias de que alternativas al cigarrillo como las que calientan el tabaco en lugar de quemarlo, "tienen el potencial de reducir el daño a la salud hasta en un 95 por ciento".



Se requiere una normativa 'racional' que parta de que las personas "fuman por la nicotina, pero mueren por la combustión", coincidió el especialista en Salud Pública David Sweanor, profesor de la Universidad de Ottawa (Canadá).



El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS ha mostrado hasta ahora cautela ante dichas opciones, al argumentar que no hay evidencia suficiente sobre sus efectos, y en 2016 instó a los Estados a regularlas aunque no ha dado una recomendación específica. Se prevé que en la COP8, se trate, a pedido de los propios Gobiernos, la necesidad de una directriz y los progresos de las medidas adoptadas.



Hasta el momento, entre los referentes normativos están Reino Unido y Nueva Zelanda, que han incluido los productos 'sin humo' en sus políticas para reducir el daño causado por el tabaquismo, y la Unión Europea, que no prohíbe los SEAN pero impone requisitos de seguridad y de calidad para los que contienen nicotina.

Según la OMS, el tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, un millón de ellas en América.

'No funcionan para dejar de fumar'

Los sistemas electrónicos no son una alternativa viable para dejar de fumar porque acumulan nicotina en el cuerpo, aunque sí sirven para disminuir el número de cigarrillos que una persona consume, afirmó Feliciano Barrón, médico del Instituto Mexicano de Cancerología.



"No funcionan para dejar de fumar; está comprobado que los pacientes disminuyen la cantidad de cigarrillos que consumen, pero existen otras técnicas mejores", dijo el médico internista y oncólogo durante el foro académico "El impacto del cáncer de pulmón en México", que tiene lugar en Puerto Vallarta, en el estado occidental de Jalisco.



Los sistemas electrónicos de administración de nicotina, también conocidos como "e-cigs" o vaporizadores, generan casi la misma concentración de sustancias dañinas en el cuerpo que los cigarrillos convencionales, aseguró el especialista.



Se han hecho determinaciones de nicotina en orina tanto en pacientes que fuman cigarrillos normales como en los que utilizan los cigarrillos electrónicos y "las concentraciones son similares", aunque dependen mucho del vaporizador, detalló.



De acuerdo con un informe de 2014 de la Organización Mundial de la Salud, la capacidad de estos dispositivos electrónicos para administrar nicotina al usuario "varía ampliamente".



Esta va "desde niveles muy bajos a niveles similares a los de los cigarrillos (convencionales)", según las características del producto, la intensidad o profundidad de la "calada" o aspiración que dé el usuario y la concentración de la solución con nicotina.



Barrón, adscrito a la Unidad funcional de tumores torácicos y medicina de precisión del Instituto Mexicano de Cancerología, precisó que hasta ahora no hay estudios que hayan demostrado que los vaporizadores contribuyen al cáncer de pulmón, aunque sí es posible.



"Definitivamente contienen la misma nicotina que el cigarrillo, contiene las mismas sustancias que el cigarrillo, simplemente va a tardar tiempo para asociarlo, (pero) todo apunta a que sí" pueden estar relacionados, indicó. EFE