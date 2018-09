‘La falta de recursos afecta la prestación de servicios’: Coomeva EPS

“Estamos claros en que los problemas presupuestales sí se ven reflejados en la atención a los pacientes”, afirma Gilberto Quinche, gerente de Coomeva EPS, al preguntársele por el número de quejas que llegan a la Superintendencia de Salud contra su entidad, que en julio pasado ascendieron a 5.922 (2,6 por cada 1.000 afiliados).

Para Quinche, la razón es clara: el flujo de recursos que recibe cada mes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) alcanza a cubrir los servicios incluidos en el plan de beneficios, pero no aquellos que se generan en lo llamado no POS, y que hacen referencia, especialmente, a medicamentos contra el cáncer, las enfermedades huérfanas y las de alta complejidad.



“De 100 pesos que se radican mensualmente de esas cuentas para que la Adres les gire a los prestadores, solamente está pagando de 50 a 51 por ciento, porque no hay suficientes recursos. Eso causa un problema crítico de liquidez. Sin los pagos suficientes, las IPS terminan demandando, se vienen embargos, y estos congelan recursos del sistema, en contra de las EPS y del propio Adres”, manifestó Quinche.



En cuentas claras, Coomeva EPS presta cada mes servicios excluidos del plan de beneficios por 40.000 millones de pesos, que radica ante Adres, pero esta entidad solo gira a los prestadores 22.000 millones de pesos, “no por negligencia sino por falta de recursos”, aclara Quinche.



“El resto queda pendiente de pago y eso empeora la situación”, agrega.

Para el directivo de esta EPS –que tiene una medida de vigilancia especial hasta mayo del 2019 por la Supersalud– de ahí nace también la pérdida de confianza de muchos proveedores, entre ellos las farmacéuticas, lo que redunda en un tema sensible para la población, y es la demora en la entrega de medicamentos.



“No es que haya barreras de acceso ni que se nieguen las autorizaciones: es que no hay recursos. La misma industria farmacéutica y los operadores de medicamentos no tienen ya el insumo para entregarlos por el problema financiero. La dispensación de muchos depende de que haya los recursos para pagarles. Son fábricas que ni siquiera están en el país, que están afuera, entonces envían a donde hay recursos financieros”, asevera.



Para Quinche, no es una situación exclusiva de su EPS, sino de todo el sistema, y en esa medida hizo un llamado a otros actores para conformar un gran acuerdo nacional por la salud.



“Nuestro llamado es a unirnos en un gran consenso, que lejos de buscar culpables frente a una situación cuyo origen es una insuficiencia de recursos para cubrir la demanda de nuestro sistema de salud, procure la búsqueda de soluciones reales, en especial durante los próximos meses en los que el Gobierno se ha comprometido a buscar fuentes de financiación”, aseguró Gilberto Quinche.



Y añadió que el ministro de Salud entrante, Juan Pablo Uribe, ha manifestado que está evaluando alternativas que permitan dar soluciones de fondo al sistema. “Pero necesitamos el compromiso de todos como sociedad para sacarlo adelante”, concluyó el directivo.

REDACCIÓN SALUD