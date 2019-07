Confirman condena a interventores de Saludcoop por desvío de recursos

En un auto de este miércoles, la Contraloría General de la República ratificó la condena de corresponsabilidad fiscal contra los exsuperintendentes de Salud Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo, y contra los agentes interventores Wilson Sánchez, Mauricio Castro y Guillermo Grosso Sandoval, al igual que contra la EPS Saludcoop en liquidación, por el desvío de cerca de 100.000 millones de pesos durante el proceso de intervención y liquidación de dicha aseguradora.

Esta decisión se dio luego de decidir y negar los recursos de apelación contra el auto 450 del 2 de mayo del 2019, proferido por la contraloría delegada intersectorial de la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción.



Según el ente de control fiscal, estos exfuncionarios utilizaron recursos del sistema general de seguridad social que debían destinarse a la salud de los afiliados de la EPS Saludcoop en gastos diferentes y a pagos de contratos orientados a fortalecer la infraestructura de su propia red en actos que violaron la norma.



La Contraloría había ratificado que la práctica irregular de gastar los dineros parafiscales en conceptos ajenos a su destinación constitucional específica (la salud de las personas) “ya había sido cuestionada por la Superintendencia de Salud y por la propia Contraloría antes de la intervención de la EPS Saludcoop y sin embargo persistió en esta nueva etapa”.



De manera específica se aclara que la cuantía inicial del fallo de responsabilidad de estos desvíos era de 69.000 millones de pesos, que traídos a valor presente se convirtieron 91.133 millones de pesos.



Este monto será repartido para su recuperación de manera individual así: Saludcoop EPS en liquidación, la cuantía total del fallo, 91.133 millones de pesos; Wilson Sánchez Hernández, $ 40.291 millones; Mauricio Castro Forero, $ 34.901 millones; Guillermo Grosso, 15.940 millones; Conrado Gómez, $ 9.900 millones; y Gustavo Morales, 21.590 millones.

Todos los declarados responsables fiscales en este acto administrativo serán objeto de embargos de bienes inmuebles y cuentas bancarias, puntualiza la Contraloría.



En el caso de los tres agentes interventores declarados responsables, la Contraloría les atribuyó conducta gravemente culposa, y a los superintendentes se les agregó la conducta omisiva grave por no emitir órdenes para corregir dichas irregularidades.

‘Sanción inclemente’

Gustavo Morales, exsuperintendente nacional de Salud, afirmó al conocer la decisión de segunda instancia que “la Contraloría en lugar de perseguir a los verdaderos corruptos sanciona de manera inclemente a quienes tomamos decisiones muy difíciles para garantizar la prestación del servicio de salud”.



Aclaró, nuevamente, que la sanción del ente de control se originó en no haber ordenado la suspensión de unos pagos a dos entidades bancarias por parte de la EPS. “De haber negado esos pagos hubiera perjudicado de manera grave a terceros de buena fe además de usurpar las funciones de los jueces”, señaló.



Morales aseguró que recibe el fallo con preocupación, en razón a que este “da carta blanca para que cualquier superintendente extralimite sus funciones e incluso decida sobre contratos y relaciones comerciales entre terceros, condiciones que desbordan las competencias de esta dependencia”.



“Es un golpe mortal al principio fundamental de la seguridad jurídica que tanto necesita este sector”, remató.



Conrado Gómez, quien como superintendente ordenó la intervención de Saludcoop, explicó que la decisión de la Contraloría, que se sustenta en un supuesto desvío de recursos, no tiene en cuenta que se realizaron pagos específicos para el arriendo de equipos e instalaciones para garantizar la atención de miles de personas, tal como debía hacer la entidad.



En ese sentido, calificó el fallo como improcedente porque “se me está condenando a pagar por unos bienes que siguen en poder del Estado y están listos para ser vendidos”. “No hubo ningún detrimento patrimonial, porque han servido para garantizar el derecho a la salud de los colombianos”, agregó.



REDACCIÓN SALUD