Niños en el mundo consumen más azúcar que la recomendada

Los niños y los adolescentes en el mundo sobrepasaron el límite superior de la cantidad de azúcar que se aconseja consumir diariamente.

Aunque las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) desaconsejan que los azúcares libres excedan el 10 por ciento del consumo diario total de energía, una revisión de 31 encuestas dietéticas de diversos países encontró que los bebés en el mundo están justo en el borde, y los niños y adolescentes se salieron de los parámetros adecuados.



La OMS define los azúcares libres como aquellos que son añadidos por los fabricantes, los consumidores o los cocineros, además de los naturalmente presentes en la miel, los jarabes, los jugos de frutas y los concentrados de jugos de frutas.



De acuerdo con las encuestas revisadas por un grupo de investigadores de la Universidad de Zaragoza (España), los menores de 4 años están consumiendo entre el 9,8 y 11,2 por ciento de azúcares añadidos; los niños de 4 a 10 años, entre menos del 3 y el 18 %; y los adolescentes, entre el 13,6 y el 16,6 %.



Según esta revisión, publicada en Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care, una revista de alto impacto en el campo de la nutrición y la dietética, las fuentes principales de azúcares agregados son las bebidas a base de frutas y las bebidas a base de leche con adición de azúcar. Les siguen los productos de panadería dulce, los productos para untar, los chocolates, la confitería y los cereales.



La información correspondiente a Colombia fue tomada Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) de 2010, según la cual los azúcares añadidos constituyen el 11,6 por ciento del consumo diario total de energía en el rango de los 15 y los 19 años de edad (los datos específicos de la encuesta de 2015 aún no han sido publicados, aunque los informes preliminares permiten anticipar que estos números han aumentado de la mano del incremento del sobrepeso).

Según la investigadora y académica Patricia Savino, directora del Centro Latinoamericano de Nutrición, la información recolectada por los autores debe generar mayor consciencia sobre el daño que el azúcar causa a la salud.



“Más allá de los datos conocidos sobre el riesgo de obesidad y sus enfermedades asociadas, cada día emerge mayor evidencia sobre cómo el azúcar favorece el crecimiento de los tumores en los pacientes con cáncer. La industria de los alimentos, en su conjunto, debe asumir una mayor responsabilidad frente a la incorporación de esta sustancia en los productos que comercializa”, afirma.



En efecto, los autores de la revisión hacen un llamado de alerta ante las estrategias de la industria: “A algunas fórmulas infantiles se les ha agregado sacarosa y glucosa, que son más dulces que la lactosa (el azúcar que se encuentra en la leche materna). El hábito de agregar azúcares a los alimentos que comúnmente se perciben como saludables, como el yogur, la leche o la fruta, puede afectar negativamente la adherencia a un patrón de dieta saludable”.



En las conclusiones, el artículo plantea que es urgente emprender “políticas específicas para reducir el consumo de azúcar libre para reducir el riesgo de obesidad y complicaciones cardiometabólicas durante la infancia y la adolescencia”. Una consideración muy oportuna en la actual coyuntura de Colombia, donde se debate la adopción de un etiquetado frontal de advertencia para los alimentos procesados que sean altos en azúcar, grasas y sal.



