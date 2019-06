Recomendaciones para evitar las alergias cuando baja la temperatura

Las bajas temperaturas, la humedad y el polen de las plantas, típicos de la estación otoñal, pueden causar congestión, obstrucción y picazón nasal. Por esto, pueden ser sinónimo de estornudos y enfermedades respiratorias, como rinitis alérgica.



“La disminución de la temperatura y la humedad persistente son factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir reacciones alérgicas. La presencia de alérgenos como moho, polen y otros hongos suelen desencadenar síntomas como congestión, obstrucción y picazón nasal”, dice el médico otorrinolaringólogo Carlos Francia.

Para prevenir estas molestias pueden tomarse medidas preventivas, como lavar la ropa de cama una vez por semana en agua caliente y asegurar su correcto secado antes de almacenarla. Se recomienda cubrir el colchón con un forro a prueba de ácaros o de cualquier otro tipo de alérgeno.

Al momento de limpiar casa u oficina se debe optar por aspirar los ambientes y no barrer, para evitar esparcir el polvo. Así mismo, se recomienda ventilar los espacios de la casa cuando no estén presentes las personas que padecen de alguna alergia.



Francia recomienda acudir a consulta con un médico para un diagnóstico más certero: “Muchas personas no se tratan las alergias porque creen que el medicamento les provocará sueño. Sin embargo, existen tratamientos de última generación que no generan somnolencia y permiten que las personas desarrollen sus actividades de manera normal”, indicó.



EL COMERCIO (Perú) - GDA