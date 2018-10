Con las TIC se mejora la salud en Antioquia

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas dentro de su entorno. Se aplicaron en la educación y surgieron expresiones como ‘ambientes virtuales de aprendizaje’ y e-learning. Se llevaron las empresas y nació el comercio electrónico.

Ahora se incluyeron en los procesos y modelos de salud en Antioquia, y se gestó el proyecto Telesalud. Con la propuesta, los mayores beneficiarios son los pacientes.

Quienes viven fuera de Medellín y necesitan atención hospitalaria de tercer nivel ya no se tienen que desplazar a la ciudad. Son tratados vía internet o teléfono, de esta manera se han reducido costos y ha mejorado la accesibilidad en los servicios de salud, gracias a la idea que lidera la Corporación Ruta N, en alianza con las universidades de Antioquia, UPB, CES, la Secretaría Municipal de Salud, Ubiquo Telemedicina y la Cruz Roja.



Teleasistencia domiciliaria, teleasistencia prehospitalaria, telemedicina y teleeducación son los componentes del proyecto Telesalud. Con el primero, según Yessica Gutiérrez, experta en salud de Ruta N, se atiende a los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión o diabetes.



Con el segundo componente del programa, teleasistencia prehospitalaria, se disminuyen los tiempos de atención de accidentes con la vinculación de 20 ambulancias que fueron equipadas con tecnología biomédica y no biomédica, las cuales emiten señales que viajan por internet y son recibidas por un médico, quien al revisar al paciente accidentado tiene un diagnóstico inicial y responde con celeridad. También se fortaleció la línea de emergencia 123.



De otro lado, la telemedicina ha conectado casi toda la región a través de canales para que los hospitales de primer y segundo nivel pudieran tener acceso a servicios de tercer nivel que solo están disponibles en el área metropolitana. En cada municipio hay un médico tratante que recibe a los pacientes, les pide exámenes específicos y, si es necesario, se hace una teleconsulta con especialistas que estén en la capital antioqueña.

“Con este modelo de telemedicina, las esperas de dos y tres meses para citas con especialistas se reemplazan por una oportunidad de respuesta de cinco a siete días. También es posible el encuentro sincrónico entre el especialista y los pacientes en zonas alejadas mediante las teleconsultas para tratar problemas prioritarios en el momento de la solicitud”, comentó Nora Luz Salazar Marulanda, coordinadora del Living Lab Telesalud, de la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.



En municipios como Andes, Guadalupe y Támesis ya se están atendiendo pacientes con depresión en esta modalidad. Además, se está comenzando a incursionar con residentes y estudiantes de internado, aprendiendo fundamentos teóricos y prácticos de la telesalud dentro de su formación.



Y con la teleeducación, las personas se culturizan y acceden a información sobre salud alojada en plataformas interactivas que ofrecen contenidos y juegos. Son cuatro componentes, que para Gutiérrez, experta de Ruta N, han aportado a la cercanía y accesibilidad.

Los beneficios

Este modelo de innovación ha sido reconocido a nivel nacional. De acuerdo con Carlos Palacio, decano de la facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, “ha llamado la atención en algunas iniciativas en departamentos como Guaviare y Meta para mejorar la calidad de vida de la población”.



Para Palacios, la telesalud no se limita a la tecnología en la implementación extensiva de modelos de atención. “El reto hoy es alrededor de la gestión del cambio y en las competencias en telesalud que se desarrollen en el personal de la salud desde la academia, a los estudiantes y egresados, y la apropiación social desde el trabajo comunitario para gozar efectivamente del derecho a la salud”, añadió.



A marzo de 2018, después de la validación, esta idea innovadora ha tratado más de 85 mil casos en las especialidades de medicina interna, cirugía, ortopedia, pediatría, ginecobstetricia y psiquiatría. Además, cuenta con cuatro programas de teleeducación para formar en salud y más de 2.500 pacientes han sido atendidos desde sus hogares.



Carlos Albeiro Gallego y Alejandra Arias Ochoa han sido beneficiarios de Telesalud en la vereda Granizal, en Bello, donde, hasta 2017, era el segundo asentamiento de población desplazada más grande del país con un estimado de 25.000 habitantes, siendo el 90 por ciento víctimas del conflicto armado.

Pacientes conformes

“Este programa ha hecho mucho por mí. Ellos hicieron la valoración de mi capacidad para laborar. Es un avance muy bueno porque ya no tengo que esperar por una cita con el neumólogo. Ya no estoy preocupado. Me parece magnífico”, contó Gallego.

Alejandra Arias, por su parte, relató que los programas le han ahorrado costos. Para la mujer, estas modalidades de telesalud no han tenido motivos para quejas en la prestación del servicio.



Telesalud, que se empezó a desarrollar en 2015, cuenta con recursos provenientes del Sistema General de Regalías de la Gobernación, los cuales se le entregaron a Ruta N para su ejecución; y por la excelente gestión fueron los ganadores, entre 51 proyectos postulados, del Premio de Regalías Bien Invertidas que entregan el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Universidad del Rosario.



“Resaltamos la importancia de los proyectos de universidad, empresa y Estado, de seguir invirtiendo en proyectos de ciencia, tecnología y educación como este, que tienen el impacto de democratizar el acceso a los servicios de salud especializados en casi todos los municipios antioqueños”, manifestó Alejandro Franco, director ejecutivo de Ruta N.



El Sistema General de Regalías hizo una inversión de 25.000 millones de pesos, y los aliados invirtieron más de 14.000 millones.



Por su parte, Leonor Hidalgo, gerente de Investigación y Desarrollo de la corporación, destacó el trabajo en equipo que hizo posible estos resultados. “La articulación de diferentes entidades, como las tres universidades, la Secretaría de Salud de Medellín, la Cruz Roja, Ubiquo Telemedicina y Ruta N, fue lo que nos permitió llegar hoy aquí, beneficiando a gran parte de la población del municipio y con una proyección nacional muy importante”.



El reconocimiento celebró este año su segunda edición. Tiene como objetivo exaltar la gestión de los mejores ejecutores de los recursos de regalías, así como los proyectos con mayor impacto en las comunidades para incentivar la identificación, difusión y replicabilidad de lecciones aprendidas a nivel local, regional y nacional que promuevan la mejora continua del Sistema General de Regalías.



Se espera que Telesalud tenga un crecimiento radial y se termine de consolidar en el departamento. Sumado a ello, se trabaja para romper barreras sociales y que las personas sepan que pueden ser bien atendidas sin visitar al médico.



HANIER ANTURI RAMÍREZ

PARA EL TIEMPO