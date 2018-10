La atención a los pacientes de Medimás no se verá afectada: Supersalud

No hay ninguna razón para que los 4,2 millones de afiliados de Medimás EPS tengan cambios en su atención, interrupción en sus tratamientos, modificación en sus citas o traumatismo alguno en sus trámites. Esa fue la conclusión que entregó el superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal, al término de una reunión en la que también estuvieron el Procurador, Fernando Carrillo; el Ministro de Salud, Juan Pablo Uribe; el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret; y algunos representantes de las EPS en la mañana de este jueves.

El llamado a la calma se dio luego de que el miércoles en la noche Ángela María Echeverri, liquidadora de Saludcoop, en compañía del procurador Carrillo, agitó al sector de la salud al terminar unilateralmente el contrato de venta de Cafesalud, del cual se desprendió Medimás EPS. Echeverri, valga decir, argumentó graves incumplimientos de parte de los compradores.

Como contingencia y para dar un mensaje de tranquilidad, Aristizábal afirmó que la Superintendencia adelantará un programa especial de vigilancia para garantizar la calidad y la continuidad de los servicios de salud de los usuarios y que reforzará el plan de trabajo que ha venido ejecutando en el interior de la EPS para hacer cumplir el aseguramiento de sus afiliados.



En ese sentido, el superintendente dijo que también se reforzarán las medidas para proteger todos los recursos que se le entregan a la aseguradora para evitar desvíos y malos manejos.



“Hacemos un llamado a la comunidad en general y a los afiliados a Medimás, en particular, para que se mantengan la calma y la razonabilidad en el actuar, por cuanto se reconoce la existencia de un sistema de salud con suficiente y sólida capacidad de reacción, frente a las dificultades que pueda tener uno de sus aseguradores”, sostuvo por su parte el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe.

El día a día de los pacientes

Aunque la zozobra de los más de cuatro millones de personas por las que debe velar Medimás es evidente, la decisión de la liquidadora, por ahora, no genera traumatismos adicionales en la atención al ya complicado panorama de prestación de servicios, acrecentado, valga decir, por el cierre en los últimos días de ocho clínicas de Esimed, uno de los principales prestadores de la EPS.



Si bien las quejas en ciudades como Medellín, Cali y Villavicencio han aumentado por esta razón, al punto de generar marchas y renuncias de profesionales de la salud por falta de pagos, Dennis Silva, vocero de Pacientes Colombia, que reúne a más de 180 asociaciones de su tipo en el país, le dijo a este diario que este jueves se estaba atendiendo a la gente “con las mismas deficiencias de siempre”.



Sin embargo, el vocero se mostró preocupado por “la forma irresponsable, indiferente y deshumanizante con la que se hicieron los anuncios, generando caos y pánico”, sin tener un plan B para garantizar el derecho fundamental a la salud de los afiliados.

Francisco Castellanos, director de la Organización Defensa del Paciente, confirmó que, por ahora, no hay fallas de servicios diferentes a las que, según dice, arrastra la EPS desde su entrada en operación, que “no obedecen a lo anunciado ayer (jueves)”.



En cualquier caso, la Superintendencia dio a conocer este mismo jueves que creó un canal directo de comunicación a través de la línea gratuita de atención 018000513700 (opción 4) y el correo electrónico afiliadosmedimas@supersalud.gov.co para que los usuarios de la EPS presenten cualquier tipo de inquietud.



Igualmente, la entidad recordó que, si bien Medimás está en el promedio de quejas frente a otras EPS en el régimen contributivo, todo afiliado tiene derecho a elegir la aseguradora a la que quiere pertenecer.

Lo que deben saber los usuarios

¿Se va a acabar Medimás?



No. La EPS Medimás sigue prestando sus servicios mientras que la Superintendencia Nacional de Salud no tome una decisión de fondo. En tal sentido, todos los afiliados siguen vinculados.



¿Se debe buscar otra EPS?



No. En caso de que se tomen decisiones sobre la continuación o no de Medimás, serían las autoridades de salud las encargadas de ubicar a los usuarios y no ellos mismos. Así que, por ahora, la situación no cambia para nadie.



Si tengo una cirugía, ¿está en riesgo?



Todos los tratamientos, citas, exámenes y cirugías programadas deben continuar sin ningún tropiezo. Dado el caso de algún traslado, estos servicios no pueden aplazarse ni modificarse en ningún sentido.



¿Me seguirán atendiendo igual?



Por ahora, las características de la atención y los sitios donde se presta no han sido modificados. Continúan siendo los mismos.

La dura respuesta de los dueños

Mientras las autoridades daban el mensaje de tranquilidad, Prestnewco y Presmed, empresas detrás de Medimás, dieron duras declaraciones en contra de Ángela María Echeverri, liquidadora de Saludcoop, y el procurador Fernando Carrillo, quien solicitó el informe sobre el proceso de venta. “Echeverri no tiene competencia para decretar la revocatoria del negocio de la venta de las acciones de Medimás, como tampoco de Esimed, ni de la cesión de los activos intangibles de Cafesalud. Existen controversias de imputaciones mutuas de incumplimientos, las cuales deberán ventilarse ante la justicia arbitral”, aseguraron.



Señalaron que desde el cierre de las transacciones les ha informado a los vendedores “reiterados incumplimientos sin que a la fecha se hayan tomado los correctivos”.

A la liquidadora de Cafesalud le achacan, entre otras cosas, el incumplimiento del cronograma de reconocimiento de acreencias en favor de los accionistas de Prestnewco, que, dicen, les produjo pérdidas por más de 160.000 millones de pesos; afirman que se amarraron los contratos entre Esimed y las empresas a cargo de la liquidación de Saludcoop “para darles valor a estas”; la acusan de mentir con la información del número de pacientes trasladados, “ya que la liquidadora informó sobre 6 millones, cuando en realidad eran aproximadamente de 4,7 millones”, e incluso le imputan el conflicto societario que afectó el inicio de la operación.



Del procurador Carrillo, de quien dicen no tiene la competencia para definir el destino de los afiliados, aseguran que ha efectuado una actuación irresponsable “que pone en pánico económico y grave riesgo la atención de todos los usuarios e integrantes del sistema de salud”.



