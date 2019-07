Estas señales le indican si puede estar deprimido

Aunque cierto grado de tristeza puede ser normal en la vida, si se mantiene o se profundiza por varios días, sin causa aparente, hay que buscar ayuda en razón a que los siguientes síntomas pueden ser indicios de depresión y exigen una valoración específica, así que no los deje pasar.

Según Rodrigo Córdoba, médico psiquiatra y jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario, estas son algunas de las conductas que puede presentar alguien con depresión:



1. Desánimo marcado. Si se siente inusualmente triste, desamparado, derrotado y si el desespero lo agobia y piensa que los demás lo rechazan, es hora de ponerse en guardia y buscar ayuda. No deje pasar esto y más si dicha sensación se mantiene por varios días.



2. Pensamientos negativos. Si se deja dominar por ideas negativas y siente que en su vida hay más problemas que alegrías, al punto que cree que todo puede empeorar porque el panorama es tan grave que no tiene salida. (También puede leer: Lo que no debería decirle a alguien con depresión).



3. Bajo nivel de energía y de motivación. Si se siente cansado, aburrido, sin ánimo para hacer las cosas cotidianas o las hace con lentitud y de mala manera.

4. Falta de concentración. Si tiene dificultades para concentrarse o enfocarse en una tarea, incluso sencilla, o si tiene problemas para recordar nombres de conocidos o prestar atención a lo que le dicen.



5. Insomnio y otros males. Si pasa las noches sin dormir, ha perdido el apetito, ha bajado de peso y tiene problemas digestivos sin explicación, debe revisar la situación, porque la depresión puede acompañarse de estas molestias.



6. Aislamiento. Si se ha alejado de los amigos y de familiares con los que antes la pasaba bien o ha dejado de hacer cosas que le gustaban, tanto que prefiere quedarse encerrado y le irrita que lo busque y lo inventen a compartir.



En caso de que evidencie estas señales de alerta en usted o en alguien cercano, lo más importante es que acuda a un especialista que diagnostique y trate la enfermedad.



Salud @SaludET