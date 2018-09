Así puede preparar café como todo un experto

Preparar un buen café tiene su ciencia. Dejando a un lado las modernas máquinas que se encienden automáticamente en las mañanas y las sofisticadas máquinas de espresso, existen métodos de preparación que datan de miles de años y otros más nuevos y muy prácticos que destacan y resaltan todas las cualidades, aromas y sabores de un buen café.



Álvaro Franco, barista, y Liliana Palma, asesora experta en café de Carulla es Café, la feria que se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre en el parqueadero de Unicentro en Bogotá, nos dan un recorrido por la historia y las cualidades de cada uno.

Contará con 31 marcas de café, finca cafetera y proceso del café, más charlas académicas y tienda abierta al público.

En esta edición, además de lanzamientos de cafés de origen y varietales, el chocolate tendrá un lugar especial para destacar al mejor cacao fino de aroma colombiano con 22 marcas y un centro de experiencia para preparar barras a gusto.

Prensa francesa

Prensa francesa. Foto: Cortesía Carulla

Tiempo de preparación: 5 a 6 minutos.



Inventado por los franceses Mayer y Delforge en 1850, y perfeccionado y patentado en 1929 por el diseñador italiano Attilio Calimani, su creación se la disputan franceses e italianos. Es un método de preparación ideal para tostiones oscuras y moliendas muy gruesas, que da como resultado un café fuerte e intenso.



Este tipo de preparación garantiza una extracción viscosa con mucho cuerpo y un incremento en la textura, ya que los aceites se mantienen en la preparación final. Debe servirse inmediatamente para que la bebida no siga absorbiendo los residuos del café y coja un sabor amargo.

Aeropress

Aeropress. Foto: Cortesía Carulla

Tiempo de preparación: 2 a 3 minutos.



Es uno de los métodos más nuevos para la preparación de café. En el 2005, el ingeniero americano Alan Adler, creador del frisbee más rápido de la historia, entre otras genialidades, se empeñó en inventar una cafetera que no exigiera enchufes ni bombas eléctricas.



Funciona como una jeringa en la cual se aplica presión de aire en el café, para preparar una bebida con más aceites y menos sedimentos.



En este método hay preinfusión directa del agua con el café, es decir, un mayor tiempo de contacto del agua con el café, y ello hace que haya mayor extracción de este para obtener un café tan fuerte como un expreso.



Tiene dos maneras de prepararse: la directa es poner el café en el método, verter el agua, mezclar y dejar 3 minutos y luego ejercer la presión. La indirecta es poner el café, ir vertiendo el agua para que se vaya decantando muy lentamente y luego ejercer presión. Así queda más fuerte.

Dripper V60

Dripper. Foto: Cortesía Carulla

Tiempo de preparación: 3 a 4 minutos.



Este método de filtrado permite regular de forma manual la preparación del café. Fue inventado en 1921 por lo japoneses. La marca Tokio Hario lo perfeccionó y le agregó las vetas con un ángulo de 60 grados del cono. Esto facilita el flujo del agua directo al centro, extendiendo así el periodo de contacto entre el café y el agua para un mayor flujo de aire por los lados, que da como resultado un café más cítrico y aromático.



Con este método, al agregar el agua se puede modificar el resultado de la taza: mientras mas lento se agregue se obtendrá un café con mucho más cuerpo.

Chemex

Chemex. Foto: Cortesía Carulla

Tiempo de preparación: 3 a 4 minutos.



La afirmación de que la preparación de un buen café tiene su ciencia cobra más sentido que nunca con este método de filtración, inventado por el químico alemán Peter J. Schlumbohm en 1941.



Es un método de filtrado que da como resultado una bebida más aromática y dulce. Utiliza un filtro de bambú muy grueso capaz de retener muchos aceites naturales del café, que son los encargados de darle el cuerpo y el sabor a la bebida.



Su particular diseño en forma de reloj de arena hace del Chemex el único método de filtrado que se encuentra en un museo en el mundo: el Museo de Arte Moderno de Nueva York.



Para preparar café con este método se debe primero humedecer con agua caliente el filtro para precalentarlo y limpiar las impurezas. Luego se pone el café y se hace un primer vertido de agua caliente y se espera unos 30 segundos. Después se añade el resto del agua con un vertido alto con movimientos circulares hasta que el café se filtre por completo.

Para aprovechar los aromas y los sabores

* El café se debe tomar a una temperatura templada. Al prepararlo, el agua no debe estar a una temperatura mayor de 95 grados centígrados.

* La proporción ideal es de 7 a 11 gramos de café por cada 100 mililitros de agua.

* No agregarle azúcar, esta hace que pierda sus propiedades y sus aromas. Los excelsos (café de alta calidad) colombianos son tan fregantes, dulces y delicados que no necesitan ningún tipo de endulzante.

* Es mejor utilizar agua embotellada para evitar el exceso de cal del agua del grifo que altere el sabor original del café.

* Revisar la fecha de vencimiento.

* Escoger la tostión y el tipo de molienda según el método de preparación que vaya a utilizar.

* Por último, nunca recalentar.



REDACCIÓN VIDA MODERNA