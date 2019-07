¿Cómo evita una casa de apuestas deportivas que un menor juegue?

Colombia comenzó a dar el debate sobre una posible regulación de la publicidad de las apuestas deportivas por Internet, como ya han hecho algunos países europeos.

Mientras voces médicas, como psiquiatras y pediatras, afirman que los menores de edad no deben estar expuestos a los mensajes de apostar, Coljuegos afirma que Colombia es pionero en la región al ser el primer país que reguló el negocio y le puso reglas a la publicidad.



Diego Romero, director de marketing de BetPlay, una de las 17 empresas autorizadas en el país, insiste en que el sector privado está comprometido con el juego legal y seguro y manifiesta que ninguna de las piezas de publicidad está dirigida a menores.

¿Qué programas de juego responsable tiene la empresa?



Coljuegos como ente regulador reunió a las 17 casas de apuestas deportivas en el país en el programa “Juega bien”, cuyo objetivo es promover mensajes a los jugadores para que jueguen legal y responsable, asumiendo el juego como una forma de entretenimiento dirigida exclusivamente a mayores de edad. BetPlay promueve la campaña en todas las redes sociales de la marca, apoyándose en mensajes de sus influenciadores.



Como sector, las 17 empresas legalmente constituidas y que operamos en Colombia estamos comprometidas con principios básicos como que de ninguna forma podemos tener publicidad que contenga contenidos dirigidos a menores de edad. Tampoco permitimos la participación de estos en las campañas que tenemos en los diferentes medios. Y debemos advertir sobre los riesgos de adicción al juego y ser enfáticos en que nuestras plataformas son dirigidas a mayores de edad.



¿En qué momento consideran que un jugador está apostando irresponsablemente y qué estrategias tienen para impedirlo?



Lo hacemos a través de la definición de los límites. Cuando una persona se registra debe poner unos límites de depósito diarios, semanales y mensuales, es decir, que la cuenta no le permitirá superar los límites asignados en cada período. Normalmente la página en el momento del registro indica un parámetro en los límites para comenzar a apostar. Ya después de haber iniciado el juego en la plataforma, si el usuario desea aumentar sus límites debe hacernos una solicitud.



El equipo de BetPlay entra a analizar su comportamiento de juego, pérdidas, ganancias, depósitos y demás. Según esto se aprueba o se desaprueba el aumento de límites. Todo este proceso es parte del servicio y acompañamiento que brindamos al usuario, que para nosotros es vital.



¿Ofrecen algún tipo de acompañamiento psicológico a los jugadores?



Más allá de un acompañamiento psicológico, preferimos estar comunicándonos con el usuario recordándole constantemente en nuestra publicidad que la plataforma es una manera de entretenimiento. Además, también implementamos en BetPlay herramientas que encaminan al usuario a un juego responsable, tal es el caso de los límites, que son una manera que permite dirigir al usuario lejos de la adicción.



¿Cómo evitan que los menores de edad ingresen a este mundo?



Las cuentas son individuales y se puede abrir una cuenta por número de identificación, exclusivamente con cédula de ciudadanía. Para garantizar que la cédula de ciudadanía sea real, hay dos validaciones, una en línea y otra manual. La primera validación sucede en el momento en que la persona se está registrando, el sistema se encuentra verificando datos en tiempo real y la segunda es manual, donde se revisa que las cédulas sean reales y no sean de extranjeros. En caso de encontrar alguna anomalía en el número de identificación la cuenta es bloqueada.



¿Qué controles tienen para no apuestan niños ni adolescentes?



Solo las cuentas registradas con cédulas válidas pueden apostar en nuestra plataforma, además para poder retirar los premios es necesario que el titular de la cuenta se presente con su documento de identificación, comprobando su identidad.

Cuando planean sus piezas publicitarias, ¿a quiénes están dirigidas?



A los adultos que quieren encontrar una forma diferente de entretenimiento y que combina el entusiasmo por los deportes y las apuestas. Además, la publicidad digital que es la más incisiva se segmenta a públicos mayores de edad que vivan en Colombia. Jamás involucramos niños o adolescentes en nuestra publicidad.



Además de los avisos de juego responsable, ¿alguna de sus piezas advierte los riesgos de la ludopatía?



En cada pieza que tenemos o comercial que publicamos se indica que el juego es entretenimiento y que, si no se hace con moderación, puede causar una adicción.



Asimismo, consideramos que hablar en nuestra publicidad directamente del tema de ludopatía, según la experiencia, nos indica que podría ser tomado negativamente por los usuarios, ya que ellos son autónomos y libres de escoger cómo desean jugar y como marca no debemos atentar contra eso. Sin embargo, como somos conscientes de que el riesgo está presente preferimos hablarle al usuario por medio de campañas educativas, como lo es Juega Bien, la campaña que lidera Coljuegos que trata de enseñarle al usuario que jugar bien es jugar legal y además enfatiza mucho que hay que jugar por diversión, no por dinero o para evadir problemas; y hacer que los juegos de suerte y azar sean una experiencia agradable, divertida, sin riesgo de daño.



