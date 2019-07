Cinco claves para combatir el bajo rendimiento laboral

Si está agotado y siente que no le rinde con tareas en el ámbito laboral y personal, es clave que revise y reconozca las razones que lo pueden estar afectando, y las recomendaciones que dan los expertos.

Según Denesi Becerra, psicóloga especializada en gestión de talento humano, “hay varios factores que llevan al cansancio e, incluso, hacen que las cosas no salgan bien en el trabajo. Circunstancias externas como las características del puesto de trabajo, la escasa claridad del rol dentro de la compañía, los horarios extensos o el clima laboral inadecuado son determinantes”.



Pero también, asegura la experta, hay aspectos intrínsecos a la persona como tener personalidad perfeccionista, autoexigirse demasiado, tener baja tolerancia a la frustración y necesidad de control excesivo, sentir sensibilidad e irritabilidad con el medio y tener poco interés en relacionarse con la empresa.



Otra causa es lo que denominan los expertos ‘fatiga de decisión’. Carolina Samsing, directora de marketing de Iberoamérica de Hubspot, una plataforma de crecimiento empresarial, afirma que “de acuerdo con algunos estudios, cada día tomamos de 10.000 a 40.000 determinaciones, las cuales pueden ocasionarnos agotamiento mental”.



“No somos conscientes de que todo el tiempo estamos tomando decisiones –asegura Becerra–. Desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos en esa función. Si esas decisiones no son autogestionadas correctamente, nos pueden causar consecuencias físicas y psicológicas”.



Indudablemente, todos estos factores ocasionan que la persona tenga serias implicaciones psicológicas que incluyen frustración, baja autoestima, inseguridad y malas decisiones.



Los expertos consultados dan recomendaciones para evitar –o minimizar– el agotamiento y, por ende, el bajo rendimiento.

1. Organización y planeación en la toma de decisiones

La fatiga de decisión se puede disminuir con organización y planeación. Hay actividades sencillas que, aunque no lo creamos, nos quitan tiempo valioso. Por ejemplo, podemos decidir con anterioridad qué menú preparar para la semana, qué ropa utilizar o agendar temas laborales pendientes.



Según Rubén Darío Neira, médico laboral, es mejor tomar decisiones en la mañana. “El cuerpo funciona como un reloj biológico. En la mañana alcanzamos nuestra mayor productividad. Nuestro cerebro descansa cuando dormimos”. Samsing dice que elegir algo durante la noche suele tener consecuencias negativas y “hay que evitar a toda costa afrontar temas financieros en ese horario”.

2. Alimentarse de manera correcta

Nuestro cuerpo necesita de una buena alimentación para obtener la energía necesaria y desarrollar todas las actividades que realizamos. También requiere de todos estos nutrientes para las funciones que ejecutamos diariamente. Es por esto que tener una alimentación balanceada aumentará nuestra productividad.

3. Dormir bien para rendir más

El sueño, incluso en periodos cortos, afecta positivamente las habilidades de resolución de problemas. Por ejemplo, las siestas de 20 a 30 minutos suelen ser muy productivas, dice Samsing. Según Neira, nuestro organismo libera hormonas como la melatonina, que es la encargada de regular el ciclo diario del sueño y que aparece cuando los ojos detectan oscuridad, es decir cuando dormimos.

4. Reducir las distracciones

Gran parte del tiempo que pierden los trabajadores es en actividades como la gestión de correos innecesarios. En estos casos, la automatización es, según Hubspot, una buena aliada. “Hay que usar herramientas que ayuden a gestionar correcta y rápidamente los correos y mensajes, e identificar cuáles son más importantes que otros”.

5. Buenas relaciones interpersonales

Para Neira, “en nuestros lugares de trabajo debemos tener adecuadas relaciones interpersonales, evitar la sobrecarga laboral y mantener buenas condiciones de trabajo para minimizar el estrés y evitar desarrollar enfermedades”.

La experta aconseja tener claras las competencias, fortalecerlas y desarrollarlas, además de organizar mejor el tiempo, generar buenos hábitos y establecer y respetar los horarios.

Karen N. Martínez Sarmiento

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO