Alerta mundial por la inactividad física

Más de 1.400 millones de adultos tienen una actividad física insuficiente, lo cual los expone a un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, diabetes, demencia o algún tipo de cáncer, según un nuevo estudio.

En el mundo, una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres no tienen una actividad física suficiente para gozar de buena salud, según una investigación realizada por investigadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Los autores resaltan la falta de progresos observados respecto a los niveles de actividad física durante el transcurso de su investigación, entre 2001 y 2016.

“A diferencia de lo que ocurre con otras grandes amenazas para la salud mundial, los niveles de actividad física insuficiente no se reducen en el mundo, y más de un cuarto de los adultos no alcanzan los niveles de actividad física recomendados para tener una buena salud”, advirtió la autora principal del estudio, Regina Guthold, de la OMS.



Se trata del primer estudio que analiza las tendencias mundiales en materia de actividad física, subraya la revista The Lancet Global Health, que publica los resultados de la investigación. El estudio se hizo a partir de 358 encuestas realizadas con personas mayores de 18 años procedentes de 168 países (incluido Colombia), que contabilizan 1,9 millones de individuos.



La OMS recomienda a los adultos que hagan al menos 150 minutos por semana de actividad física moderada (caminar deprisa, nadar, cuidar del jardín, montar en bicicleta...) o 75 minutos de ejercicio más intenso (correr, practicar un deporte colectivo...).



Por debajo de esos niveles, se considera que la actividad física es insuficiente. En todas las regiones del mundo, a excepción del este y el sudeste de Asia, las mujeres son menos activas que los hombres. Y los índices de actividad insuficiente en adultos eran muy distintos entre los países pobres (16 por ciento) y los ricos (37 por ciento).



La misma OMS ha informado que cada año se registran más de 3,2 millones de muertes relacionadas con la inactividad física, lo que constituye el cuarto factor de riesgo de muerte en todo el mundo después de la hipertensión arterial (13 por ciento), el consumo de tabaco (9 por ciento) y la diabetes (6 por ciento).



Actualmente, el sedentarismo es causa del 25 por ciento de los cánceres de colon y de mama, del 27 por ciento de diabetes tipo 2 y del 30 por ciento de enfermedad coronaria.

Plan global al 2030

En junio pasado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, presentó el ‘Plan de acción mundial de la OMS sobre actividad física 2018-2030: más personas activas para un mundo más sano’.



“Mantenerse activo es crucial para la salud. Sin embargo, en nuestro mundo moderno este es un reto cada vez mayor, principalmente porque nuestras ciudades y comunidades no están concebidas de forma adecuada”, señaló Adhanom.



Y añadió: “Necesitamos dirigentes en todos los niveles que ayuden a las personas a dar un paso hacia la salud. Ello solo es posible sobre todo en las grandes ciudades, donde se manifiesta principalmente la responsabilidad de crear espacios más saludables”.



Dicho plan de acción muestra a los países posibles vías para reducir la inactividad física en adultos y adolescentes en un 15 por ciento para el año 2030, al recomendar un conjunto de 20 medidas normativas que, combinadas, tienen por objeto crear sociedades más activas, mejorando los entornos y las oportunidades para que personas de todas las edades y capacidades dediquen más tiempo a caminar o ir en bicicleta, practicar deporte o un ocio creativo, bailar o jugar.



“No es necesario ser atleta profesional para decidirse a mantenerse activo. Subir por las escaleras, más que por ascensor, ya constituye un cambio importante. O desplazarse a pie o en bicicleta en lugar de ir en coche al horno”, añadió el director de la OMS.

Nos movemos muy poco en Colombia...

Aproximadamente la mitad de los adultos colombianos realizan 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos semanales de actividad vigorosa o fuerte, como lo recomienda la OMS, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin 2015), presentada en diciembre del 2017.



Solo cuatro de cada diez mujeres y seis de cada diez hombres atienden esta medida de prevención.



“El sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Por eso, las personas inactivas tienen mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón. El ejercicio no solo proporciona bienestar, sino que también ayuda a quemar calorías, a mantener un peso saludable, a controlar los niveles de colesterol y azúcar en la sangre y a bajar los niveles de presión arterial”, expresó Luis Moya Jiménez, presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión.

EFE – REDACCIÓN SALUD @SaludET