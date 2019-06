La realidad va más allá de una foto / De tu lado con Álex

No puedo negar que soy asidua usuaria de las redes sociales y aunque a veces me engaño al pensar que no soy tan adicta, cuando veo cuantas horas he estado ‘conectada’, me toca asumir la verdad: que vergonzosamente hay días que estoy más conectada a mi celular que a mis seres más amados.

Pienso que estas no solo nos arrebatan horas eternas de tiempo de nuestras vidas sino que, en gran parte, nos exacerban las peores características de nuestra personalidad.

¿Se han dado cuenta que cuando vemos fotos en Instagram o Facebook, ya sea de nuestros seres queridos o de completos extraños, nos sentimos con el derecho, o casi con la obligación, de juzgar?



Si vemos una mujer haciendo ejercicio con un cuerpo espectacular, muchos piensan: ‘Sí, pero no debe ser tan inteligente y no debe hacer nada más’. Si alguien, a quien ni siquiera conocemos, le declara amor a su pareja, algunos piensan cosas como: ‘No creo que les vaya a durar, él no se ve tan enamorado’.

Nos sentimos con la autoridad para criticar y cuestionar las vestimentas, el cuerpo, las ideas, los comentarios, el peso, la escogencia de pareja, incluso las decisiones de vida de los demás con simplemente ver una foto. Juzgamos duro y fuerte a cualquiera que pase por nuestra pantalla sin filtro ni misericordia.



Pretendemos saber todo lo que una persona está pensando y viviendo por una imagen que decidió compartir con el mundo. De una vamos categorizando a la gente como buena persona, mala persona, boba, desesperada, creída, prepotente, rara, rica, pobre, débil, amargada, fanática, libertina, floja, etc.

Una y otra vez caemos en la trampa de juzgar el libro por la simple cubierta y se nos olvida que detrás de cada foto hay una persona que tiene historia, sentimientos, miedos, complejos, aciertos y que comete errores igual que nosotros. Hemos perdido la capacidad de ponernos en los zapatos del otro y de tratar de entenderlo antes de sentenciarlo a nuestro juicio.



Las redes, en vez de acercarnos a los demás, como tanto nos han vendido, nos alejan, precisamente porque nos da la falsa impresión de que ya conocemos a las personas y que no hay nada nuevo para explorar. Pero lo peor es que nos han desensibilizado para realmente ver la naturaleza humana con todas sus complejidades. Nadie es una sola imagen y nadie merece que pretendamos que lo sea.



ALEXANDRA PUMAREJO@detuladoconalex