Se retoma debate del etiquetado frontal para alimentos ultraprocesados

El próximo jueves en la mañana, en el Congreso tendrán lugar, en paralelo, dos audiencias públicas en las que se escucharán voces a favor y en contra del etiquetado frontal obligatorio para alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas, que se propone en dos proyectos de ley.

Se trata de un debate que Colombia ha aplazado varias veces, teniendo en cuenta que, si bien hay recomendaciones al respecto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como una medida para incidir en el creciente problema de obesidad, hoy la única exigencia a los productores es la tabla nutricional.

Allí participarán voceros de organizaciones civiles que impulsan esta iniciativa, la industria, que guarda algunas reservas, y el Ministerio de Salud.



Iván Darío González, viceministro de Salud, le confirmó a EL TIEMPO que los argumentos que allí se escuchen se tendrán en cuenta en el estudio de impacto que la cartera adelanta desde hace varios meses para una posible implementación de esta norma, un análisis que contempla un evento al respecto en el mes de junio.



El debate, en esencia, es sobre la forma como los productores de alimentos informan en sus empaques los contenidos de sus productos.



Además de la tabla nutricional, la mayoría de alimentos ultraprocesados que hoy consumen los colombianos traen impresos en sus empaques unos recuadros con porcentajes contenidos de sus ingredientes, frente a una dieta diaria saludable, que conforman lo que se conoce como etiquetado GDA (guías diarias de alimentación).



Se trata de información suministrada voluntariamente por la industria para ilustrar a los consumidores sobre los aportes calóricos de sus productos. Y, según le dijeron a este diario voceros de las Cámaras de Bebidas y de Alimentos de la Andi, son un mecanismo de autorregulación, pues la normativa no las exige.



Presentar la información de esa forma, según voceros de la Cámara de Alimentos de la Andi, no sataniza la industria y provee información con referencia en las porciones efectivamente consumidas, y busca respetar la autonomía y preservar el derecho de elección del consumidor.



“Es un esquema claro, sencillo y comprensible que ayuda a los consumidores a entender que todas las calorías cuentan, indicando de manera exacta el aporte de energía (calorías) y determinados nutrientes (grasas, azúcares y sodio) que tienen los alimentos y las bebidas con respecto a las necesidades diarias referenciadas a una dieta recomendada”, agregan los voceros de la Cámara de Bebidas de la Andi.



Para organizaciones como Red Papaz, amparadas en la evidencia, ese tipo de etiquetado no es suficiente para alertar a los consumidores sobre las potenciales enfermedades a las que se exponen por la ingesta excesiva de alimentos con altos contenidos de azúcar, grasa y sodio, lo que sí se lograría con los llamados sellos de advertencia, que, dicen, han sido exitosos en países como Chile.



“Es urgente que desde la política pública se ofrezcan herramientas que nos permitan tomar decisiones alimentarias informadas y, de esta forma, atender la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes a una alimentación equilibrada”, sostiene Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red Papaz.



“El Gobierno tiene que escuchar a las partes y, sobre todo, hacer un análisis de lo que implica, en términos de salud pública para los colombianos, una decisión como esta, dentro del marco de la equidad, y en términos de emprendimiento, que es otro de los ejes del presidente Iván Duque”, remata el viceministro González.

Estudios recientes

Este debate es imperioso para el país, ya que según la evidencia más reciente, la información nutricional actual no solo es ignorada por los colombianos, sino que es incomprensible.



Un estudio del grupo de nutrición del Instituto Nacional de Salud (INS), presentado en febrero pasado, encontró, luego de entrevistar a profundidad a 164 colombianos, que solo el 73 por ciento (119) sabían que existían las etiquetas nutricionales en los alimentos ultraprocesados que compran en los supermercados; de ese grupo, solo el 28 % (33) las leían juiciosamente, y de ellos únicamente el 10 % (3) lograba comprenderlas.



Otra investigación que presentó el viernes pasado Red Papaz, con base en encuestas a 979 personas, llamada ‘Actitudes, percepciones y comportamientos de la población colombiana frente al etiquetado frontal de productos ultraprocesados’, reveló que los sellos de advertencia fueron más útiles que el etiquetado GDA a la hora de identificar productos poco saludables.



Otros resultados evidenciaron que la información que permite saber si los productos contienen azúcares añadidos e identificar los riesgos de consumirlos debería ser clara y confiable en el etiquetado. Y, por otra parte, el 94 por ciento de la población percibió que la obesidad es un problema grave en Colombia; el 99 % dijo que el Gobierno debe tener como prioridad su prevención, y el 97,9 % cree que se debe crear una estrategia integral con acciones a corto, mediano y largo plazo para combatirlo.



No se debe olvidar tampoco que la medición oficial más reciente reveló que el 56 por ciento del país está por encima de su peso ideal.



RONNY SUÁREZ

Redactor de Salud