Las falsas promesas de salud con las que engañan en Facebook

¿Cuándo fue la última vez que alguien a través de las redes sociales lo contactó para ofrecerle productos extraordinarios que le cambiarían la vida? Pasa muy seguido eso de encontrarse con un amigo o un familiar que se sumergió en empresas multinivel y comenzó a buscar cercanos que quisieran ser “sus propios jefes”.

A mí me pasó dos veces en las últimas dos semanas. Como parte de un ejercicio periodístico, decidí aceptar dos invitaciones de amistad en Facebook de personas a las que nunca había visto y en cuyos perfiles aparecían publicadas promesas para perder peso y quemar grasa rápidamente. La idea era poner en evidencia que cualquiera puede vender por redes sociales lo que le venga en gana y que el control por parte de las autoridades es casi imposible.



El tema fue ofrecido en consejo de redacción, ya había recopilado datos y estaba trabajando en él. Y coincidió, para mi fortuna, con una información que reveló ayer el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima): Facebook eliminó 152 cuentas por las que se promocionaban y comercializaban artículos para “perder peso y quemar grasa” que no contaban con registro sanitario o se ofrecían para usos distintos a los permitidos.



El Invima, valga decirlo, ha sido juicioso en querer ponerle un tatequieto a lo que ellos llaman “milagrosos sospechosos”, que son medicamentos, alimentos, cosméticos o dispositivos médicos que se adquieren con mucha facilidad por Internet y se promocionan garantizando resultados extraordinarios y rápidos, pero que son un riesgo para la salud, según explica el instituto.



Y es que de acuerdo con fuentes de la entidad, las redes sociales son una verdadera amenaza para la salud pública cuando se usan de esa forma por la facilidad con la que inescrupulosos logran contactar a desprevenidos, para engañarlos con promesas imposibles y en caso de ser pillados, crear una nueva cuenta.



De esas amenazas nadie está exento. Ni siquiera el periodista de salud de esta casa editorial.

‘Perder entre 5 y 20 kilos’

Estoy pasado de peso, lo sé. No es un orgullo decirlo y para alguien que escribe sobre salud todos los días desde hace dos años, y que se acostumbró a hablar sobre factores de riesgo para enfermedades no transmisibles y a referenciar cada tanto el Índice de Masa Corporal (IMC), podría ser hasta una incoherencia. Pero cada quien con sus batallas.



Digo esto -lo de mi sobrepeso- porque quizás soy un potencial cliente de las personas que se dedican a mercadear con las ilusiones a través de las redes sociales. Como las dos que me agregaron a Facebook (un hombre y una mujer).



Ella me agregó primero, el 18 de septiembre. Como dije, sospechaba de sus intenciones por la información que reposa en su perfil: decenas de fotos de personas que, aparentemente y quién sabe cómo, bajaron de peso. Además, post motivacionales, “tratamientos garantizados” y muchos comentarios sobre “impactar vidas”.



No pasó un día luego de aceptarla cuando escribió el primer mensaje: “Trabajo en pro de ayudar a las personas a mejorar hábitos enfocados a la salud, promuevo programas que permiten la prevención y atención de eventos como sobrepeso y obesidad, hipertensión, diabetes, gastritis, falta de energía por cansancio, desgaste físico, estrés, fatiga, disminución del rendimiento sexual y/o enfermedades degenerativas. ¿Te gustaría conocer más acerca de algún programa que manejo?”.



Le seguí la cuerda, le comenté sobre mis kilos de más. Me urgió a desintoxicar mi cuerpo de una manera natural y me hizo promesas inimaginables. Y pronto me ofreció su producto: Blue Energy Blend. Quise importunarla. Pregunté por sus ingredientes, cuestioné si tenía evidencia y si había estudios que lo respaldaran. Respondió, en últimas, que sí había estudios, pero que estaban en tailandés.



Una semana después me agregó el otro sujeto. El modus operandi fue el mismo. Y también le seguí la cuerda. Esta es la reproducción fidedigna de esa conversación:

Detrás del engaño

El Invima lleva varios meses siguiéndole la pista al Blue Energy Blend. Este producto es uno de los que suele venderse con falsas promesas a través de redes sociales. Y de hecho, es uno de los “milagrosos sospechosos” que se distribuían en las páginas que eliminó Facebook recientemente.



De acuerdo con el registro sanitario RSiA15I2921 (expedido en la resolución 2012014955 del 29 de Mayo del 2012), el Blue es una “mezcla en polvo para preparar bebida energizante” y el importador autorizado en el país es BHIP GLOBAL COLOMBIA S.A.S.



En la página de esta empresa, se anota que sus ingredientes son maltodextrina resistente (Fibersol-2), mezcla de aminoácidos (L-taurina, L-Lisina, L-Arginina, L-Glutamina, L-Glicina, L-Tirosina, L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina), Malic Ácido, extracto de guaraná, extracto de hoja de té verde, extracto de raíz de ginseng, extracto de raíz de Maca, extracto de quebracho, extracto de corteza de sauce blanco, glucoronolactona, extracto de baya de asaí, extracto de mandarina, extracto de naranja y concentrado de Aloe Vera.



Afirman, por tanto, que el producto “mejora el crecimiento muscular y el mantenimiento de la masa muscular magra, aumenta la quema de grasa para una composición corporal más magra, mejora la resistencia de la fuerza y disminuye la fatiga, retrasa la fatiga y el cansancio, disminuye el dolor muscular y mejora la cognición”.



Carlos Francisco Fernández, asesor médico de esta casa editorial, me dijo que si bien la mayoría de estos ingredientes tienen efectos diversos en sistemas como el nervioso, dónde actúan como estimulantes, no se pueden homologar como acciones para bajar de peso o modular el metabolismo, porque no se trata de un medicamento y que, por lo tanto, puede tratarse de un producto francamente fraudulento y por extensión peligroso si se oferta con estos fines.



Por otra parte, al ser una bebida energizante, este tipo de producto debe cumplir con lo establecido, entre otras normas sanitarias, con la resolución 4150 de 2009, que prohíbe anunciarlos como productores de bienestar o salud y exige que cualquier pieza publicitaria debe ser aprobada por el instituto.



Sin embargo, el Invima le dijo a EL TIEMPO que encontró que al Blue “se le estaban asignando propiedades curativas, preventivas, terapéuticas relacionadas con la pérdida de peso, potenciador sexual y rendimiento deportivo”.



Por ese motivo, el Grupo Unidad de Reacción Inmediata del Invima ordenó a comienzos de año la suspensión de la publicidad en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre y de Facebook bajo el perfil de @BlueEnergyAndNoniGia. El Invima confirmó luego que se seguía realizando publicidad para este producto en Facebook bajo el perfil de @Blueenergyblend, razón por la cual nuevamente se solicitó la suspensión de la publicidad.



El problema, en mi caso, y seguramente en el mismo de miles de personas más, es que distribuidores de este producto actúan por medios no tradicionales, como los mensajes en Facebook, casi que a hurtadillas, dificultando aún más cualquier acción de control.

Una respuesta

En la misma página en la que aparecen los ingredientes y los supuestos beneficios del Blue Energy Blend hay un número telefónico. Llamé primero como un consumidor más que quería certificar las promesas que le había hecho el vendedor por Facebook. Me respondió una señora. Esta fue la conversación.

Blue Energy Blend Conversación con una mujer que se identificó como distribuidora del producto. El audio embebido no es soportado

Al identificarme como periodista de EL TIEMPO, en una llamada posterior, la misma mujer, que se identificó como distribuidora, aseguró que conocen de la prohibición de publicidad del Invima y que Bhip Global Colombia, que al parecer funciona como un sistema de ventas multinivel, ha seguido al pie de la letra esa ordenanza. Dijo que las publicaciones que puedan haber en redes sociales son viejas y, de hecho, afirmó que ha reportado ante el instituto a colaboradores que no han seguido la instrucción.



La señora, convencida de las supuestas propiedades de su producto, señaló que se vende alrededor del mundo y manifestó, además, que llevan 10 años en el país y que actualmente tienen “miles” de distribuidores.



La duda que me quedó fue cuántos de ellos promocionan al Blue Energy como un artículo todopoderoso. Y cuántas personas han confiado en ellos para acabar con un problema como la obesidad que, bien se sabe, tiene una única cura médica comprobada: el cambio de hábitos, la buena alimentación y el ejercicio. Nada de milagros.

La acción del Invima

Además del Blue Energy, dentro de las páginas eliminadas por Facebook, por petición del Invima, se encuentran productos de la marca Ultrasbelt – U.USB, con diferentes presentaciones comerciales y comercialización en varias ciudades de Colombia. También, productos de la marca XIBION, Eurofit y Ultra ZX, Nitro Fit, Airt Fit, Green Tea, Sundown Naturals y Ghee Mantequilla, entre otros.



Todas se ofertaban con resultados rápidos y fáciles y, por esa razón, el Invima recuerda que este tipo de productos son engañosos y deben ser denunciados en la línea telefónica en Bogotá 2948725 o al correo electrónico: uri.invima@invima.gov.co.



Para consultar la veracidad de los registros sanitarios puede ingresar a www.invima.gov.co / Consulte el registro sanitario.

Ronny Suárez

Periodista de salud de EL TIEMPO@RonnySuarez_