Año nuevo, polvos buenos / Sexo con Esther

Dentro de su lista de propósitos para el año entrante, sin duda, debe incluir mejorar su actividad sobre la cama o mantener el buen nivel, si así lo considera. En otras palabras, es darles el lugar que corresponde a los polvos como elemento vital que son.



No voy a empezar a hablar sobre las bondades de las encamadas, porque esto es llover sobre mojado. Más bien me deslizo por una serie de recomendaciones que, a manera de lista de chequeo, vale la pena mirar en estos tiempos de balances y planeación.

Calidad. Toda persona sabe, en su interior y sin engañarse, si la satisfacción que se desprende del catre es buena, mala o regular. Haga un balance. Clasifíquese y, después de sacar conclusiones, prométase que todos sus desenlaces en este aspecto tienen que ser de calidad. Y para eso, trate de identificar las fallas y no se retrase en corregirlas. Sin olvidar la premisa que usted es el que define la calidad de sus polvos. Lo que para unos puede ser bueno, para otros, malo. No se deje influenciar.



Frecuencia. Nadie ha dicho cuál es el número ideal de faenas por unidad de tiempo. No hay una fórmula. Esto quiere decir que cada quien define la frecuencia con la que pone en actividad su planta baja. Trate de determinarla con base en satisfacciones y cúmplala, manténgala y dado el caso, mejórela, porque un polvo al año no hace daño pero sí es poquito.



Libérese. Deje la mojigatería, suéltese. Si tiene una fantasía, en caso de que sea realista, procure cumplirla. Pruebe lo que siempre deseó, hable con la contraparte y ayúdela también. No aplace esos gustos.



Alerta. Si usted ha identificado algún problema sexual, llámese disfunción, anormalidad o infección, que son vergonzantes, no lo deje pasar porque esto atenta contra su vitalidad. Póngase un plazo para buscar una solución adecuada y cúmplalo.



Tome decisiones. Si su sexualidad está condicionada a compromisos o ligaduras y eso le está generando insatisfacción, háblelo y arréglelo.



Disfrute. Ese es mi último mensaje para el año siguiente. Si usted está bien en la cama se le quitará un peso enorme de encima.



Hasta luego.



ESTHER BALAC