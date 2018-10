Ultimátum de liquidadora de Saludcoop a Medimás: ‘mejora o desaparece'

Una de las más grandes entidades prestadoras de servicios de salud en el país, Medimás, afronta una crisis que podría llevarla a su desaparición si no cumple con una eficiente prestación de servicios de salud a sus usuarios. Así lo considera Ángela María Echeverry, abogada con especialización en derecho comercial y quien tiene a su cargo la liquidación de Saludcoop.

Ahora debe decidir la suerte de Medimás, grupo empresarial que compró los intangibles de Cafesalud, que son sus 4’200.000 usuarios. Medimás recibió a través de Esimed 18 clínicas en arriendo, de las cuales 5 han sido compradas por los accionistas de Medimás, 11 aún pertenecen a Saludcoop y hoy son manejadas por Esimed, y otras 2 han sido adquiridas por terceros. De esas 11, están cerradas 8. La liquidadora Echeverry garantiza con firmeza que pase lo que pase jurídicamente, todos los afiliados a Medimás seguirán siendo atendidos.



¿Cómo es la historia de todo el pleito que ha surgido?



Lo primero es que se vendió una operación en aseguramiento en salud. Allí, el objetivo era que usuarios que pertenecían a Cafesalud pasaran a Medimás y tuvieran un mejor servicio. Para ello, el comprador debía desatrasar todos los servicios de salud que se encontraban represados. Por su parte, la obligación del vendedor se limitó a que los afiliados de Cafesalud, tanto en el contributivo como en el subsidiado, se trasladaran a Medimás. No se acordó ningún número de usuarios determinado.



¿Eso que acaba de decir quedó establecido en el contrato?



Sí señor. En la sección 9.6 del contrato se dice eso. Además se señala que el comprador no puede pedir indemnización porque disminuya el número de usuarios. Ahora lo que están diciendo es que los engañaron, porque fueron menos usuarios. Nunca se habló de un número determinado.



Y ahora, ¿con la crisis habrá un traslado de usuarios?



No. En este momento, los usuarios de Medimás se mantienen allí. Lo anterior porque a la fecha continúa recibiendo los pagos de la UPC, Unidad de Pagos por Capitación, y continúa habilitada para ello.



¿Por qué usted en la conferencia de prensa anunció que se revocaba el contrato entre Medimás y Cafesalud por el incumplimiento de Medimás, pero, posteriormente, lo que hizo fue convocar un tribunal de arbitramento?



Yo nunca hablé de revocatoria de la venta ni de revocatoria de la adjudicación porque esas dos opciones jurídicamente no proceden. Lo que siempre he manifestado ante la comunicación que hizo el comprador de no poder cumplir el contrato en los plazos, forma de pago y valor, es que en esas condiciones este debe darse por terminado y acudir a los organismos correspondientes, entre ellos, el tribunal de arbitramento.

Hacer valer los derechos correspondientes. Hay que recalcar que a la fecha el comprador reporta una mora de más de 74.000 millones de pesos FACEBOOK

TWITTER

El objetivo: hacer valer los derechos correspondientes. Hay que recalcar que a la fecha el comprador reporta una mora de más de 74.000 millones de pesos.



¿Incumplimiento por parte de Medimás?



Sí. Y expresamente ha reconocido que cuotas en mora suman más de 74.000 millones de pesos. Ellos manifiestan que para poder cumplir el contrato de compra de Cafesalud requieren que se les amplíe el plazo inicialmente establecido en 5 años y pasarlo a 10 años. Para la compra de las acciones en Esimed, lo que buscan es pasarlo de 3 a 7 años.



Sumado a esto, el comprador pide no pagar los 1,2 billones de pesos establecidos desde el principio, sino que se le descuenten 475.000 millones de pesos. Además, Esimed no ha pagado el arrendamiento de las 18 clínicas de propiedad de Saludcoop, y esa deuda ya suma 32.000 millones de pesos.



¿Cuál es el origen del cierre de las clínicas que está ocurriendo?



Según las diferentes secretarías de Salud, el cierre se da por falta de aseo, medicamentos y personal médico, entre otras razones.

Si la situación es tan delicada y tan grave, ¿para qué convocan un tribunal de arbitramento en vez de revocar el contrato?



Porque el contrato dice que cualquier dificultad que tengamos entre las partes tiene que ir al tribunal de arbitramento. Además de poder acudir a la jurisdicción ordinaria para ejecutar las garantías correspondientes. Quiero decirle que cuando traté como liquidadora de buscar una solución concertada, fue imposible.



Y, lo más grave para mí, y eso sí constituiría fraude a la venta, es que la operación se hizo por 1,2 billones de pesos y Medimás quiere un descuento de 475.000 millones de pesos. Yo estoy en el deber legal y moral de hacer valer el pago por la totalidad del precio.



¿Ese es el valor que le debe Medimás por la compra de Cafesalud?



Medimás en este momento debe más de 600.000 millones de pesos por la compra de Cafesalud, y por Esimed, 140.000 millones de pesos.



Pero los socios de Medimás han dicho que sí han pagado oportunamente, e incluso anticiparon un total de 107.700 millones de pesos, y la acusan a usted de desconocer una cifra tan grande…



Respecto de Esimed, los socios pagaron la primera cuota por 62.500 millones de pesos. Luego realizaron un pago por 45.000 millones de pesos y a la fecha tienen un saldo en mora de 17.500 millones de pesos. Debo aclarar que la primera cuota se destinó al pago de los bonos opcionalmente convertibles en acciones (Bocas) emitidos por el Minsalud. Esos títulos tenían como garantía las acciones de Esimed.



¿Los bonos eran una especie de préstamo?



Ese es un préstamo que le hace el Estado a Cafesalud con el fin de que esta compañía tuviera capital de trabajo. El compromiso era que a la hora de la venta debía restituir los dineros más sus intereses de forma inmediata.



Por otra parte, y para justificar algunos incumplimientos, Medimás ha denunciado el mal estado de las clínicas que le entregaron…



A Esimed se le arrendaron 18 clínicas, todas ellas, en ese momento, en funcionamiento y como red prestadora de servicios de Medimás. El deterioro de las clínicas es consecuencia del inadecuado manejo operativo de Esimed.



¿Y siguen todas arrendadas?



Sí. Todas se encuentran arrendadas a Esimed. Son 18 clínicas en total. Yo, como liquidadora, les dije que si no compraban las clínicas, no les hacían las mejoras que se autorizaron y no pagaban el arrendamiento, las debían restituir. Por ello, varios accionistas adquirieron algunas clínicas. Hoy hay 11 de propiedad de Saludcoop, de las cuales 8 están cerradas temporal o definitivamente.



¿En Bogotá cerraron clínicas?



Sí señor, y también han ordenado el cierre en Medellín, Cali, Ibagué, Tunja, Pereira y Bucaramanga, entre otros. Entonces, el pánico del que habla Medimás no lo genera la liquidadora, como dicen ellos. El pánico lo genera la situación del cierre de las clínicas. Y le he informado a la Supersalud que estoy pidiendo la restitución de estas porque el comprador no las está operando en las condiciones necesarias ni las ha pagado.



¿Cuántas clínicas tiene hoy Esimed?



Tiene 11 clínicas.



¿Y esas son las que usted está diciendo que restituyan?



Sí señor.



Es decir, ¿que las antiguas clínicas de Saludcoop se las devuelvan a Saludcoop?



A Saludcoop en liquidación, sí.



¿Para qué?



Para venderlas a un tercero que las pueda operar adecuadamente. Para que este tercero preste los servicios de salud en el lugar de origen, en la región donde están las clínicas. Ellos determinarán si contratan con las personas que adquieran o con otra red. Pero, las clínicas deben estar al servicio de la comunidad. Además, el dinero de la venta es la fuente de pago para las IPS, acreedoras de Saludcoop.



¿Eso se hace por contrato directo o por una licitación?



Es una contratación directa. Además, insisto, aquí hay tres contratos que hay que terminar por incumplimiento: la venta intangible de Cafesalud, la venta de las acciones de Esimed y el contrato de arrendamiento entre Saludcoop y Esimed.



El tribunal de arbitramento que usted pide, ¿lo acepta Medimás?



Sí. Medimás pide que yo les reconozca 475.000 millones de pesos como indemnización, y yo eso no lo puedo negociar.



¿El tribunal es para decidir fundamentalmente si usted debe indemnizar o no?



No. Para determinar si Medimás debe indemnizar a la liquidación por el incumplimiento en el contrato de venta. Los voceros de Medimás alegan que la liquidación les debe reconocer $ 475.000 millones, pero la liquidación es enfática en advertir que es Medimás quien debe pagar el valor por el que compraron y a este sumarle los perjuicios que vienen causando. Para eso es el tribunal.



Es decir, Medimás pide que usted, la liquidadora, indemnice. Y usted dice que, al contrario, ellos son los que deben indemnizar, ¿eso es lo que debe decidir el tribunal?



Sí señor.



Los socios de Medimás han dicho que Cafesalud desconoció y dejó de pagar 158.000 millones de pesos a Esimed, a pesar de que en la información financiera que se hizo pública se afirmaba que Esimed tenía cuentas por cobrar a Cafesalud por más de 258.000 millones de pesos. ¿Se engañó a los compradores y la deuda era menor? o ¿Cafesalud todavía le debe los 258.000 millones a Esimed?



Cuando uno no tiene defensa, trata de enredar con más enredos, así de sencillo. Para todos es conocido que Cafesalud en su momento registraba deudas con todas las IPS por un importante valor. Entonces, Medimás recoge acreencias de Cafesalud por 460.000 millones. De este monto, se le reconocieron 101.000 millones de pesos a Esimed.



¿Para qué dio la Superintendencia de Salud un plazo a Medimás?



Para normalizar la situación. En unos casos, el plazo es de un mes, y en otros, de dos o tres. Estos plazos son independientes del pago que están obligados a hacer.



¿Y si no?



Si no se cumple con los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Salud, les revocan las autorizaciones correspondientes y no pueden seguir operando. Ese es el problema, y eso es a lo que de pronto nos podemos ver abocados.



Pero ¿de ninguna manera los usuarios están en peligro?



No señor. Es obligación de Medimás atender a los pacientes, bien sea con la red propia o con las red externa, con hospitales y clínicas arrendadas por Saludcoop o por un tercero, o por las que determinen. Ese es un deber, y lo tienen que cumplir como quiera que son ellos quienes reciben la UPC.



Usted ha dicho que los compradores conocían la situación de la operación de Cafesalud. ¿Cómo podrían ellos dimensionar la magnitud de los servicios represados y responder por tutelas de servicios no prestados?



Los compradores tenían todo el conocimiento. Ellos hicieron plan de contingencia para desatrasar y atender a los usuarios. Las tutelas eran por falta de medicamentos, por procedimientos médicos o por licencia o incapacidades. Más o menos el 70 % era por falta de entrega de medicamentos; lo otros es por procedimientos médicos, que es 15 %, y el otro 10 %, por prestaciones económicas.

Las tutelas eran por falta de medicamentos, por procedimientos médicos o por licencia o incapacidades. Más o menos el 70 % era por falta de entrega de medicamentos FACEBOOK

TWITTER

El comprador conocía esa situación. El 1.° de agosto ellos recibieron 400.000 millones de pesos de la UPC para pagar servicios represados. Además, están recibiendo mes a mes la suma correspondiente para prestar los servicios a los usuarios.



Hay quienes afirman que existe un interés extraño en hacerle daño a Medimás…



Por parte mía no. Por el contrario, les he ayudado en todo lo que he podido y he hecho todo el esfuerzo para que cumplan. Les he dado plazo, les he dado oportunidades, ya no puedo más. Medimás no puede decir hoy, después de 14 meses, que el negocio no le sirve, que le pareció muy caro, que las clínicas le parecen horribles y que fuera de eso los tenga que indemnizar.



¿Por qué no lo dijeron en los primeros días del negocio? ¿Por qué no lo hicieron tan evidente? Son ellos los que han incumplido. Hay por los menos 2.000 desacatos de tutelas de servicios de salud que no ha prestado Medimás a pacientes que fueron antes de Cafesalud.



Es decir: o Medimás cumple o deja de existir…



Sí. Tiene que cumplirles a los 4’200.000 usuarios que son sus afiliados en la prestación eficiente de servicios de salud. Si no lo hace, desaparece.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO