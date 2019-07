Cómo nos afecta que las cucarachas sean resistentes a los insecticidas

Un grupo de científicos de la Universidad de Purdue, en Indiana (EE. UU.), realizó un estudio sobre el comportamiento de las cucarachas frente a los insecticidas.



Puntualmente, querían examinar el potencial que tienen estos animales desarrollando resistencia a insecticidas que se han usado en el mundo desde finales de la década de los 90.



La muestra correspondió a la cucaracha alemana (Blattella germanica), una de las plagas más extendidas en todo el mundo.

“Los humanos han estado usando insecticidas sintéticos para controlar las cucarachas desde 1940. Sin embargo, históricamente, estos animales han desarrollado resistencia a la mayoría de los métodos”, le explicó a EL TIEMPO Ameya D. Gondhalekar, unos de los científicos que participó en el proyecto.

Las cucarachas pueden transportar patógenos como Salmonella y E. Coli y transmitirlos a alimentos, causando diarreas y malestares severos. Foto: istock

Los resultados

Como era de esperarse, la investigación demostró que las cucarachas ya son resistentes a los sistemas de control de plaga más recientes.



Pero, ¿cómo lo lograron? Según el doctor Gondhalekar, esto habría sido posible gracias “a la cantidad de genes que tienen, que pueden ayudarles a adaptarse o desarrollar resistencia no solo a los insecticidas, sino también a diferentes condiciones ambientales y patógenos”.



Sin embargo, todavía no hay explicación exacta y “están en ese trabajo para descubrirlo”.



“Creemos que están descomponiendo los insecticidas y haciéndolos no tóxicos. También que el lugar donde se supone que los insecticidas se enlazan a los insectos mutó o podría ser algún otro mecanismo. Simplemente no sabemos los detalles todavía”, añadió.

Un consejo cultural para controlar la plaga de las cucarachas es mantener nuestras cocinas y otras áreas de manejo de alimentos libres de desechos. Foto: EFE

Las afectaciones

Que las cucarachas se vuelvan resistentes es un gran problema para la población mundial.



Gondhalekar aseguró que, en primer lugar, “algunas personas sensibles pueden tener ansiedad o un ataque de pánico cuando encuentran cucarachas en su casa, lo cual es problemático”.



En segunda posición, y quizás más importante, están las afectaciones a la salud humana.



“Ellas producen proteínas alergénicas que pueden desencadenar asma u otras reacciones alérgicas en las personas. Además, pueden transportar patógenos como Salmonella y E. Coli y transmitirlos a alimentos, causando diarreas y malestares severos”, manifestó.

El control

Preguntado por la forma correcta de controlar la plaga de las cucarachas, teniendo en cuenta su resistencia, Gondhalekar aseveró que la recomendación es usar métodos de tipo cultural y no químico (insecticidas).



Aquí, los consejos que le dio a EL TIEMPO:



- Mantener nuestras cocinas y otras áreas de manejo de alimentos libres de desechos. No dejar alimentos para que las cucarachas coman de noche.



- Vaciar los contenedores de basura diariamente ayudaría a reducir las fuentes de alimentos estos animales.



- La reparación de tuberías o grifos de agua con fugas eliminaría las cucarachas de fuentes de agua.



- El sellado de grietas en paredes, gabinetes y muebles eliminaría sus escondites.



- Si encuentra un número excesivo de cucarachas, puede aspirarlas, guardarlas en una bolsa, sellarla y tirarla.



- Puede usar la opción de tratamientos térmicos, como una placa de tierra de diatomeas, que “es una roca sedimentaria silícea formada por microfósiles de algas marinas unicelulares”.



- Si lo cultural no funciona y debe acudir a los insecticidas, hacerlo usando múltiples productos con diferentes modos de acción.



Redacción APP