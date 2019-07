La actriz Selma Blair habló de su vida con esclerosis múltiple

La actriz estadounidense Selma Blair fue diagnosticada con esclerosis múltiple en agosto de 2018. Desde ese momento Blair ha aprendido a entender su enfermedad y a convivir con ella. La mujer de 47 años asegura que tiene días buenos y malos, pero nunca sabe qué esperar de su mente y cuerpo cada vez que se levanta.

En una entrevista con la revista estadounidense 'People', la mujer de 47 años dijo que sufre altibajos a costa de la enfermedad: parálisis en el cuerpo, dolor y depresión. Además, se refirió a la forma como su hijo, Arthur, enfrenta esta realidad que le ha cambiado la vida.



La actriz asegura que el niño de 8 años ha logrado adaptarse a la situación y aceptarla. "Él ha tenido que soportar mucho, ha visto mucho", agregó Blair. Incluso, dijo que Arthur la ha visto caer por las escaleras o ir al baño cuando se siente mal.



Selma Blair relató que a su hijo le gusta que ella lo recoja en el colegio y explicarle a otros niños el motivo de por qué su madre camina 'raro'. "Pensé que lo avergonzaba", y agregó que darse cuenta de eso fue uno de sus momentos de mayor orgullo.

Selma Blair y su hijo Arthur. Foto: Instagram: @selmablair

Jason Bleick, su esposo, ha sido un apoyo fundamental. El hombre de 49 años se encarga del cuidado de Arthur y de las cosas que su esposa pueda necesitar. La actriz, reconocida por participar en la película 'Legalmente rubia' en 2001, asegura que la mayor motivación para enfrentar la situación es su hijo.



Su vida profesional continúa creciendo, su último trabajo fue en la película 'After: Aquí empieza todo' (2019) y este jueves 25 de julio se estrena en Netflix su serie 'Another Life'.



“Esto es todo. La única vida que tenemos. Mi enfermedad no es una tragedia, pero me dijo ‘vas a vivir de manera que seas un ejemplo para ti y para tu hijo’”, dijo Blair.

Enfermedad incurable

Según Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, la esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del cerebro que afecta la médula espinal y puede causar discapacidad como problemas visuales, dificultad para mover los brazos o piernas, perder el sentido del tacto y el equilibrio. Con el tiempo la enfermedad puede causar daño permanente en los nervios.



De acuerdo con un estudio revelado en el 2019 por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la EM ocurre con mayor frecuencia en mujeres que en hombres y se relaciona con la poca o nula exposición al sol o la baja concentración de vitamina D.



Según el estudio las personas que padecen esta enfermedad pueden sobrevivir hasta 35 años después de ser diagnosticadas y se reduce en 7 años la esperanza de vida en comparación con la población en general.

ELTIEMPO.COM