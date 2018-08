Más de 16.000 mayores de 100 años no cuadran en las cuentas de salud

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – (Adres) identificó 16.703 afiliados al sistema de salud que aparentemente tienen más de 100 años, según la fecha de nacimiento que registraron.



Por rangos de edad, el 93 por ciento de estos usuarios se ubicarían entre 100 y 110 años, el 6 por ciento entre 111 y 120 años, y el 1 por ciento en más de 121 años.

Del total de los centenarios encontrados en el sistema de salud, 15.026 están recibiendo el subsidio que brinda el Estado a través de su afiliación al Régimen Subsidiado de Salud, y un poco más de la mitad se encuentran afiliados a las EPS Comparta, Coosalud, Mutual Ser, Asmet Salud y AMBUQ.



Por distribución geográfica, el 62 por ciento de los registros del régimen subsidiado se concentran en los departamentos de la región caribe; en particular, Córdoba y Sucre tienen el 31 por ciento de los afiliados con esta condición y registran el 9,2 por ciento de usuarios al régimen subsidiado.



Por otro lado, en el régimen contributivo de salud hay 1.677 de estos mayores de 100 años, que en su mayoría se encuentran como beneficiarios y no como cotizantes.



Sin embargo, en los registros del Ministerio de Salud solo el 25 por ciento de los 16.703 centenarios reporta haber recibido por lo menos un servicio de salud en el 2016; lo que en otras palabras sugiere que por el porcentaje restante se estaría pagando la Unidad de Pago por Capitación mensualmente, pero sin registro de recibo de atención médica (información cruzada contra la base de datos de suficiencia de UPC 2016).

El asunto es que algunas investigaciones, especialmente una de la Universidad Nacional, estiman la población mayor de 100 años en el país en alrededor de 4.000 personas; es decir la cuarta parte de los que se encuentran registrados.



Además, dice Carlos Mario Ramírez, director de la Adres, llama la atención el hecho de que de los 16.000 abuelos encontrados el 90 por ciento están el régimen subsidiado y luego el 10 por ciento en el contributivo. “Sin embargo, las poblaciones de ambos regímenes son casi iguales así que no se tiene una explicación lógica de estas asimetrías”, remata Ramirez.



Por otro lado, manifiesta el director Ramírez que es claro que una persona mayor de 100 años debería recibir, al menos, dos o tres servicios de salud cada año, pero los registros de atención en este campo no cubren más allá del 25 por ciento de los usuarios registrados.



Con esta información, la Adres le solicitó a cada una de las EPS a los que pertenecen estos afiliados que confirmen el estado del usuario; si realmente existe, si falleció, si está recibiendo servicios de salud o si se trata de un error en la fecha de nacimiento de la persona.



Este procedimiento es indispensable para la labor de liquidaciones de Unidades de Pago por Capitación que se les reconoce a las EPS; de no verificar esta información se podría estar incurriendo en un pago a salud sin justa causa. En otras palabras se estaría pagando por personas inexistentes o que fallecieron y no se eliminaron de las bases de datos oficiales.



CARLOS FRANCISCO FERNÁNDEZ

Asesor médico de EL TIEMPO