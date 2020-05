¿Cómo se ha afectado la salud mental de los colombianos en cuarentena?

Tres de cada cuatro encuestados para el ‘Estudio de solidaridad: respuesta social a las medidas del Gobierno para controlar el nuevo coronavirus durante la etapa temprana en Colombia’ dio muestras de alguna alteración en su salud mental durante los últimos 21 días de la cuarentena. De este 75 por ciento, 54 por ciento dijo que se sintió nervioso; 53 por ciento, cansado; 46 por ciento, impaciente; y 34 por ciento sintió rabia o ira.



Esta es una de las conclusiones de la investigación de Profamilia, realizada en línea entre el 8 y el 20 de abril, que recogió la información de 3.549 colombianos mayores de 18 años. El estudio, inspirado en una encuesta del Imperial College of London, indagó “cómo los colombianos enfrentan la pandemia en diferentes ciudades del país y las medidas para controlarla”, según explicó Lina Castaño, gerente de proyectos e investigaciones de la entidad.



Los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo más afectado de la muestra en su salud mental, según la entidad. Esta población manifestó haber sentido mayores niveles de ira, nerviosismo, inquietud e impaciencia durante ese mismo periodo de tiempo, comparado con otros grupos de edad. El 59 por ciento de este segmento recibe ingresos familiares mensuales inferiores a 1 millón de pesos.

“Los jóvenes están preocupados porque se les van a acabar los ahorros, porque no tienen empleo o porque tienen que suspender sus clases”, explica Marta Royo, directora ejecutiva de la entidad.



La presidenta de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Astrid Arrieta, agrega que “los jóvenes están en una etapa de querer relacionarse y con estas medidas de aislamiento obligatorio pueden pensar que están coartando su libertad. Si a esto se suman problemas financieros, la probabilidad de padecer depresión es muy alta”.



El informe muestra también que la mitad de sus encuestados es responsable del cuidado de una persona en el hogar y tienen a su cargo menores de edad, adultos mayores u otra persona. Es necesario hacer un seguimiento de sus estados mentales, dicen los expertos, pues “los cuidadores de pacientes crónicos tienen mayor probabilidad de enfermarse que una población que no cuida”, dice Arrieta.

Tres reacciones

Con la información recolectada, los investigadores hicieron un análisis de grupos, explica Juan Carlos Rivillas, director de investigaciones de Profamilia, y diferenciaron tres, que reaccionan de diferente forma a la pandemia y a las medidas de distanciamiento físico.



“Nos importó saber cómo estaba la salud mental de las personas en la cuarentena, cuáles han sido los aspectos positivos de quedarse en casa, cuáles estrategias de cuidado han implementado y las peores situaciones con respecto a las medidas que se han tomado”, dice Rivillas.



Del universo del estudio, resultó un primer grupo conformado por el 26 por ciento de la muestra y se llamó ‘los que sufren’. Estuvo compuesto por una mayoría de mujeres (73 %), de las cuales, 64 por ciento eran menores de 29 años. Más de la mitad del grupo recibe ingresos familiares mensuales menores a 2 millones de pesos, una tercera parte tiene ahorros y más de la mitad tiene una enfermedad crónica. No tienen hábitos saludables en casa, no han podido desarrollar un hobby y tampoco adoptar todas las medidas para evitar la propagación del virus. Como consecuencia, durante el tiempo de aislamiento 3 de 4 cuatro personas de este grupo han sufrido problemas de ansiedad y depresión.



El segundo grupo fue ‘los que resisten’ (34 %). Según Rivillas, son quienes no acogieron fácilmente las medidas de autoaislamiento, pero que han podido seguirlas. Está formado por hombres, en su mayoría, sin enfermedades, que no conviven con enfermos. Son menores de 39 años y casi la mitad tiene ahorros. “Sienten que el virus no les es cercano y que tomar medidas de distanciamiento es una sobrerreacción”, explica Lina Castaño. Un 12 por ciento ha dado señales de nerviosismo, ansiedad o depresión.



En el último grupo, ‘los que aceptan’ (40 %), la mayoría fueron mayores de 49 años. “Eran personas que sienten que el virus no les es cercano, tienen buen nivel de ingresos, han tomado las medidas sin dificultades y han tenido más actividades en casa”, explica Rivillas. Aunque sufrieron de alteraciones emocionales, no alcanzaron los niveles de los otros grupos.

“Fue interesante revisar estas características. Esto quiere decir que los colombianos están experimentando de forma diferente la pandemia y esto requiere de intervenciones en salud mental pensadas en estos grupos, que se pueden hacer a través de plataformas móviles u otras herramientas”, explica Rivillas.



El informe subraya la necesidad de buscar alternativas efectivas para mitigar el impacto de la pandemia. Es en este contexto en el que los servicios de salud son primordiales. Según las proyecciones de expertos, la crisis puede durar meses. Por eso, dice Rivillas, “tenemos que empezar a aprender a vivir de una nueva forma y diseñar servicios de salud mental centrados en las necesidades de grupos”.



El reto más importante es que todos los servicios de salud sean integrales, que no se interrumpan y que sean regulares.

‘La gente necesita sentirse segura’

Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia.



¿Qué buscó Profamilia con este estudio?

​

Es un primer intento de focalizar y conocer más de cerca lo que está viviendo la población frente a las medidas no farmacológicas para enfrentar la pandemia. Las emociones y el estado anímico están en juego: encontramos reacciones diferentes, que responden a contextos sociales distintos. Conocer los miedos es esencial para entender que, aunque deben existir medidas de control, hay que enfrentar los efectos colaterales en cuanto a salud mental.



¿Cuáles son los grupos más afectados?



Las poblaciones de menos recursos, que pueden tener otras afecciones. Son poblaciones de riesgo con condiciones que los limitaban desde antes de la pandemia: presión económica o pérdida del empleo. Están más expuestos, pueden no tener acceso a servicios básicos y deben salir a buscar sustento. Esto es una bomba de tiempo social.



Los más afectados en su salud mental son jóvenes entre 18 y 29 años. Están preocupados: se acaban los ahorros, muchos no tenían empleo antes de la crisis, otros estaban estudiando y ahora deben suspender. Sumado a esto, el cambio en la manera en que nos relacionamos los ha golpeado.



¿Qué necesita la población con afecciones de salud mental?



La gente necesita sentirse segura. Hemos encontrado que muchos no van al médico así tengan dolores fuertes, porque tienen miedo al contagio. Tenemos que ver cómo nos transformamos como sociedad para crear más espacios de interacción. Esto es fundamental dentro de la estructura de la salud mental.



¿Qué es la plataforma www.porquequieroestarbien.com?



Sabemos que hay barreras para que la población acceda a consultas de salud mental y salud sexual gratuitas. Por eso decidimos buscar cómo responder a esta situación. Cuando la Fundación Santo Domingo nos planteó la idea de hacer una plataforma que funciona como centro de apoyo gratuito en línea, nos gustó la idea. Es necesaria para enfrentar la situación.



La plataforma está manejada por un equipo de profesionales de la salud que responde y da apoyo a través del portal, de la línea 300 912 5231 y el WhatsApp 320 616 2424, en violencia física o psicológica, relaciones y bienestar emocional, autocuidado y sexualidad. Esperamos medir y atender las necesidades de la gente.



NATALIA NOGUERA

REDACCIÓN EL TIEMPO