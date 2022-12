Sacha inchi es una palabra quechua que se traduce como 'cacahuete salvaje' y se trata de un superalimento que busca desbancar al aceite de oliva, según las Naciones Unidas.



Esta endémica nuez amazónica con forma de estrella es considerada un superalimento por su alto contenido de omegas 3, 6 y 9 (superior al pescado).



En Colombia la sacha inchi ha ido ganando popularidad y en el departamento de Putumayo su cultivo se ha extendido como una alternativa a la coca.



La sacha inchi es una planta enredadera y de rápida producción. Foto: iStock

¿Cómo se cultiva la sacha inchi?



Aunque no se conozca mucho sobre ella, es un producto que las comunidades indígenas de la Amazonía han consumido desde hace siglos.



"No extraían el aceite, pero hacían unos guisos o aderezos para la yuca, el plátano y el alimento normal que consumieran", contó a las Naciones Unidas Olver Antonio Carbonel, presidente de la asociación productora de sacha inchi ‘Agroincolsa’ en Puerto Caicedo, Putumayo.



Este cultivo es relativamente nuevo y pequeño en el país, pero ha ganado terreno en zonas donde los cultivos ilícitos reinaban.



Carlos Palacio, director del departamento agrícola de la Cooperativa SachaColombia, explicó al portal AgroNegocios que esto se debe a que ambos productos se dan en los mismos terrenos.



"Tiene una producción que empieza entre el quinto y el séptimo mes y que pueden durar, bien manejadas, entre 13 y 14 años", aseguró Palacio al medio mencionado.



"El cultivo requiere una temperatura aproximada de 21 - 27°C para que las plantas tengan un excelente o adecuado desarrollo. A temperaturas menores de 13°C la planta interrumpe su desarrollo, mientras que a temperaturas mayores a 28°C la planta tiene un aumento considerable de transpiración", explica la Universidad EAFIT.



Señalan en el mismo artículo que el cultivo necesita de una precipitación promedio anual de 500 – 1000 milímetros para que la planta se desarrolle en condiciones óptimas.



Por otra parte, el suelo más apto para el buen desarrollo del cultivo debe tener una textura franco-arenosa, importante para el desarrollo radicular y también para que la planta tenga un buen drenaje.



"El sacha inchi no tolera cultivos más altos que ella, porque es una planta que requiere buena condición de sol", dijo.



Oportunidad de ventas

Los productos que se pueden obtener de la sacha inchi son variados, siendo el fruto seco y el aceite los más populares en mercados como el estadounidense.



En su página web, el departamento de Cauca señala que como alimento se pueden obtener aceite de mesa, snacks, tostaditos, suplementos dietarios y harina rica en proteínas.



Entre los beneficios de su consumo está reducir los niveles de triglicéridos y colesterol, regular la presión arterial, además de las propiedades antiinflamatorias.



Como cosmético también sirve para crear productos antiedad, antiarrugas, productos para piel sensible y seca y para el cuidado capilar.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN TENDENCIAS