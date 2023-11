Rutina de ejercicios físicos para hacer el fin de semana: tome nota

Hacer ejercicio trae múltiples beneficios para la salud. Por sus trabajos y otras tareas, algunos prefieren ejercitarse solo los fines de semana, lo que se conoce como weekend warrior.

Independientemente de si dedica cinco o dos días de la semana, tendrá tasas de mortalidad más bajas en comparación con las personas inactivas o que no practican ninguna actividad física, según el estudio Association of the “Weekend Warrior” and Other Leisure-time Physical Activity Patterns With All-Cause and Cause-Specific Mortality, publicado en la revista científica Jama.

Los ejercicios recomendados para el fin de semana

Recuerde: consulte con un profesional para que lo guíe en el proceso con tal de evitar lesiones.

Primero, destine cinco minutos al estiramiento. Brazos y muñecas por cinco segundos. Luego, la parte posterior de su cuerpo, llevando las manos hacia la punta de los pies. Y, por último, los cuádriceps, tomando cada pierna y llevándola con la mano hacia el glúteo.

Invierta otros 10 minutos para el calentamiento, como trotar suave, trotar con botellas llenas de agua o levantar cada pierna y tocarla con el codo opuesto.

Estiramiento. Foto: Milton Díaz. Archivo EL TIEMPO

Si opta por el ejercicio de los fines de semana, lo ideal es que continúe con entrenamientos de resistencia, según explicó Bradley Schoenfeld, profesor de ciencias del ejercicio, para el diario estadounidense The New York Times.

"Evitará la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, y eso tiene enormes consecuencias", dijo.

Para ello, puede trotar, correr, monta bicicleta, nadar, saltar cuerda o subir y bajar escaleras.

Luego, puede enfocarse en entrenamiento de peso corporal, ya sea sentadillas o flexiones.

Lo ideal: entrenar todo el cuerpo

Para el fin de semana puede armar circuitos, con pesos livianos y repeticiones de 20 a 30. La Federación Nacional de Entrenadores Profesionales de Estados Unidos aconseja:

- Movimientos como flexiones y remo.

- Movimientos con barros y peso muerto.

- Sentadillas y cardio.

Todo esto basado en los HIIT, intervalos de alta intensidad, con los cuales se espera que usted alerterne sesiones de ejercicio exigentes con espacios de descanso activo.

Además, cinco ejercicios para aliviar el dolor de espalda:

