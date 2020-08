Rutina para limpiar y desinfectar el hogar

Este año, a causa de la pandemia, el aseo de los hogares alrededor del mundo adquirió una importancia sin precedentes. Las personas se han visto en la necesidad de aprender nuevas técnicas para reforzar la limpieza de todo tipo de espacios y superficies.

Para Lina Daza, directora de comunicaciones de la empresa de limpieza Eterna, “la adecuada desinfección de los hogares se traduce en salud y prevención”.

Por ello, realizar una correcta limpieza del hogar se ha convertido en un reto que se puede cumplir con las técnicas y los productos indicados.



Daniel Escobar, director de Servicios Especializados de Casalimpia, afirma que la suciedad más común es el polvo (en donde se presenta acumulación bacteriana).

“En algunos casos, debido a presencia de humedades, se pueden presentar hongos y también puede haber presencia de gases como el metano, debido a la descomposición de residuos de comida”, afirma.



Limpiar no es lo mismo que desinfectar

​

Daza explica que “hasta hace muy poco, hacer aseo significaba limpiar el polvo, tender la cama, barrer, trapear y lavar la loza. Sin embargo, llegó el coronavirus y todo cambió”. En la actualidad solo limpiar no es suficiente, se deben adquirir hábitos de desinfección.



Daniel Escobar de Casalimpia recomienda seguir los siguientes pasos para realizar una correcta desinfección:



1. Desempolve las superficies periódicamente.



2. Utilice paños de microfibra con un detergente neutral y páselos por las superficies que ya desempolvó.



3. Después de que la superficie seque, utilice un paño de microfibra de otro color para aplicar el producto desinfectante.



4. Por último, realice nebulización de ambientes, con un producto desinfectante para que las otras superficies (de bajo contacto) queden libres de gérmenes.



A continuación, podrá encontrar más consejos para mantener su hogar limpio y desinfectado.

Consejos para mantener su hogar limpio y desinfectado

1. Limpieza adecuada de superficies: las superficies de alto contacto (mesones, escritorios, manijas) deben ser desinfectadas al menos dos veces al día. Con otras menos frecuentadas asegúrese de que no se llenen de polvo y límpielas cada dos días.



2. Nunca use el mismo paño para limpiar toda la cosa: es un error utilizar un mismo trapo para limpiar múltiples superficies. Asegúrese de tener un paño para cada espacio y así evitará que los gérmenes se extiendan. Luego de cada uso, lave sus paños y déjelos secar muy bien.



3. Una buena ventilación es clave en el hogar: esta actividad resulta fundamental para que el aire se renueve y las partículas que quedan en suspensión desaparezcan. Debe hacerlo a diario, como mínimo durante 15 minutos una vez al día, en todas las habitaciones.



4. En caso de que tenga que recibir una visita: en un recipiente, deposite los artículos de los bolsillos y desinfecte cada cosa con un paño desechable y desinfectante. Si es posible, remueva la ropa usada y no olvide realizar un lavado de manos profundo.



5. Dentro del hogar adquiera estos hábitos: no utilice los zapatos que usa en la calle dentro de la casa, lávese las manos por lo menos cada dos horas con jabón abundante, evite la acumulación de polvo y realice rutinas de limpieza y desinfección constante.

Los 6 lugares olvidados a la hora de limpiar

Lina Daza, de la empresa de limpieza Eterna, afirma que muchos espacios son olvidados a la hora de asear el hogar. Los más frecuentes son:



1. El lavaplatos



Si al ver el lavaplatos vacío cree que terminó su misión de dejar la cocina impecable, debe saber que la tarea está incompleta. Debido a la humedad, el lavaplatos acumula y produce gérmenes y bacterias perjudiciales para la salud.

Luego de cada uso limpie el lavaplatos y una vez a la semana asegúrese de realizar un aseo profundo con bicarbonato de sodio.



2. La lavadora



La ropa atrapa ácaros, polvo y bacterias, que pueden ir a parar en el tambor de la lavadora. Por eso es importante limpiarla regularmente y asegurarse de eliminar residuos que queden atrapados allí.



3. La caneca de basura



Cuando saque la bolsa de basura del interior de la caneca, rocíe dentro de ella con un líquido antibacterial multisuperficies y déjelo actuar alrededor de 15 minutos antes de poner una nueva bolsa.



4. Los juguetes



Cada 15 días es recomendable limpiar los juguetes de los niños. Asegúrese de hacerlo con productos certificados, no tóxicos, sin fragancia y antibacteriales. Enjuáguelos y déjelos secar bien. Productos naturales como el vinagre podrían ser una alternativa.



5. Los elementos de la mascota



Limpie diariamente los elementos de uso frecuente de su mascota, tales como platos y juguetes, y artículos como collares de paseo son fundamentales. Puede hacerlo con agua caliente y jabón de loza. Antes de ponerlo de nuevo al alcance del animalito asegúrese de haber retirado todo el detergente, secándolo además con una toalla de papel.



6. Inolvidables



Puertas, manijas, llaves e interruptores de luz son elementos de contacto diario que no puede olvidar. Para ello puede usar primero un paño húmedo y luego reforzar con un líquido antibacterial.



Las técnicas correctas a la hora de limpiar según Pablo Daniel Escobar, de Casalimpia, son:

- Realizar la limpieza desde el fondo de la habitación hacia la puerta de salida.



- Siempre limpie y desinfecte desde lo menos contaminado hacia lo más.



- Comience en las partes superiores hacia abajo.



- Por último, utilice la técnica de arrastre, para evitar llevar suciedad a superficies que ya se encuentren limpias.



REDACCIÓN VIDA