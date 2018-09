Actividad Revista Habitar y Don Eloy

Don Eloy y Revista Habitar recompensan la fidelidad de los lectores de la Revista Habitar con la entrega de (40) tarjetas de regalo Don Eloy. Si quieres obtener una de las 40 tarjetas deberás comprar una revista de Habitar, edición No. 306 del 27 de septiembre de 2018. Con la tarjeta podrás reclamar (1) caja de seis (6) flores en los establecimientos Don Eloy Rosas, de conformidad con los siguientes términos y condiciones.

1. Organizadores de la Actividad:

i. CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. – NIT No. 860.001.022- 7 (en adelante podrá denominarse “CEET”; “EL TIEMPO” o “Habitar”)

ii. ROSAS DON ELOY LTDA. – NIT No. 830.107.719 – 9 (en adelante indistintamente “Don Eloy”).



2. ¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar de la actividad aquellas personas que cumplan los requisitos que se indican a continuación:

2.1. Estar domiciliados en la República de Colombia.



3. Ámbito de aplicación de la dinámica

Actividad válida desde el 28 septiembre hasta el 30 de octubre del 2018 en Bogotá D.C., Cali, Medellín y Bucaramanga, de la República de Colombia.

Para la redención de la tarjeta deberás acércate a cualquiera de los siguientes puntos de venta Don Eloy de lunes a viernes entre las 8: 00 a.m. y las 5:00 p.m.:

Bogotá: Calle 122 # 18B-64; Calle 109 # 18C-11; Calle 90 # 12-53 local 3; Calle 79B # 8-50; Carrera 68D # 23b-25 Local 7; Calle 27B # 6-51.

Bucaramanga: Calle 42 # 29-91.

Cali: Av. 4 OE # 1-04; Calle 18 # 105 esq. Local 9.

Medellín: Carrera. 37 # 8 A- 51; Carrera. 25 # 12 sur-15, local 117; Complex Los Balsos.



4. Vigencia:

Del veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) hasta el treinta (30) de octubre de dos mil dieciocho (2018).



5. Tarjetas y cantidades disponibles:

Para la ejecución de la actividad, CEET dispondrá de cuarenta (40) tarjetas de regalo Don Eloy que le permitirán a su portador reclamar una (1) caja de seis (6) flores surtidas en los establecimientos Don Eloy Rosas.



El color de las rosas y referencia de la caja están sujetos a la disponibilidad de la tienda. No todos los ejemplares de la Revista Habitar incluirán una tarjeta de regalo Don Eloy. Los bonos para reclamar el regalo estarán vigentes hasta el 30 de octubre de 2018.



6. Mecánica:

Para reclamar el regalo deberás seguir las siguientes indicaciones antes del treinta [30] de octubre de dos mil dieciocho (2018):



1. Comprar la edición No. 306 de la Revista Habitar que circulará a partir del veintisiete (27) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) en las ciudades de Bogotá D.C., Cali, Medellín y Bucaramanga.



2. Verificar si al interior de la Revista Habitar se encuentra como inserto una tarjeta de regalo Don Eloy para reclamar una (1) caja de seis (6) flores Don Eloy de conformidad con estos términos y condiciones.



3. Dirigirse a alguno de los establecimientos Don Eloy Rosas descritos en el ámbito de aplicación de estos términos y condiciones, de lunes a viernes entre las 8: 00 a.m. y las 5:00 p.m. y redimir la tarjeta regalo, previa verificación por parte de Don Eloy respecto de la autenticidad de la misma.



7. Condiciones generales:

* El hecho que el lector de la edición No. 306 de la Revista Habitar participe en la actividad, implica el conocimiento y la aceptación de las condiciones establecidas en el presente documento.



* Los lectores que deseen participar en la presente dinámica deberán seguir el procedimiento anteriormente señalado; cumplir con todas las condiciones y observar las restricciones establecidas en el presente documento.



* En el evento en que alguno de los lectores encuentre la tarjeta de regalo Don Eloy y no se presente por el canal habilitado para el efecto para reclamar el regalo antes de las 4:59 p.m. del 30 de octubre de 2018, Don Eloy tendrá la facultad de reservarse la entrega del producto.



* La tarjeta de regalo no podrá ser redimible en dinero ni podrá acumularse con otras promociones o actividades de CEET o Don Eloy.



* El lector entiende y acepta que el color y la caja de las flores dependerá de la disponibilidad del establecimiento Don Eloy Rosas.



* CEET o Don Eloy no serán responsables ni asumirán o reembolsarán cualquier tipo de gastos tales como, de transporte, alojamiento, representación, entre otros, en los que incurra el lector para reclamar el producto.



* La tarjeta regalo no podrá cederse, transferirse, endosarse, o enajenarse a cualquier título. Ni EL TIEMPO ni Don Eloy responderán por reclamaciones relacionadas con la identidad del lector.



* No todos los ejemplares de la Revista Habitar incluirán una tarjeta de regalo Don Eloy, ya que sólo se dispondrá de cuarenta (40) tarjetas de regalo Don Eloy disponibles para esta actividad.