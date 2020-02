Retomemos el control de nuestras vidas/ De tu lado con Álex

¿Alguna vez ustedes se han preguntado por qué están estancados o por qué no han logrado cumplir sus sueños? Si son como la mayoría de las personas en el mundo, su respuesta a esta pregunta tiene cara propia. Por lo general no es una situación ni una decisión… se trata de una persona con nombre y apellido.

Posiblemente, algunos recordarán al padre que no los estimuló lo suficiente para practicar un deporte o aprender un arte, o que tal vez no les dio palabras de apoyo. Quizá piensen en un hermano que siempre se destacó más o en un socio que los traicionó o les robó todo el dinero que tenían para emprender un negocio.

Otros les echarán la culpa a los hijos (aunque sea subconscientemente), porque “con ellos es imposible tener el tiempo para uno mismo”. Habrá aquellos que inmediatamente verán la imagen de un ex que los abandonó, dejándoles un dolor que nos les permite vivir en paz.

Sin duda, otros pensarán en la cara del jefe gruñón que asciende a todo el mundo, menos a ellos. Y algunos no verán una sola cara, sino un collage de rostros de quienes les aseguraron que nunca iban a ser capaces de lograr lo que anhelaban… y decidieron creerles.



Mientras leen esto, visualicen a esa (o a esas) persona y, de una vez por todas, ¡perdónenla! Tal vez usted piensa que no se merece su perdón, porque efectivamente le robó su dinero, lo maltrató, lo decepcionó, lo desestimuló o lo defraudó, pero debe ser consciente de algo muy importante: si no lo hace y no saca a esa persona de su narrativa triste del pasado, usted continuará entregándole su poder, su felicidad y su plenitud.

Está gastando su preciosa energía en culpar, en odiar y resentir, en lugar de invertirla en crear, soñar, producir y, efectivamente, realizar. Usted está accediendo a lo que otra persona le ha hecho tiempo atrás, y consciente o inconscientemente sigue dictando su presente y, casi con seguridad, su vida entera. Está permitiendo que esa persona lo siga entorpeciendo y haciéndole daño todos los días, una y otra vez.



No hay mejor momento que ahora para retomar su poder y el control de su destino, dejando atrás su adicción a ser víctima de otra persona.



De una vez por todas, tomemos la decisión consciente de ser nuestros propios dueños y no permitamos que nada ni nadie nos arrebate lo que tanto nos merecemos.

ALEXANDRA PUMAREJO

Para EL TIEMPO