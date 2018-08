Visita del papa Francisco a Colombia 2017

En el vuelo 150 Bogotá-Roma. A Francisco se lo percibe agotado, caminando un poco inseguro, como el niño que aprende a dar sus primeros pasos y que en cualquier momento puede perder el equilibrio. Son 82 años.



Pero de repente recobra la vitalidad de un adolescente, y a los presentes se nos olvidan las agotadoras jornadas de cinco días, que concluyeron con un golpe accidental que le dejó al pontífice un ojo amoratado y una pequeña herida en la ceja del mismo lado.



En primera fila, los dos periodistas colombianos que después de un sorteo entre los siete colegas nacionales nos ganamos el derecho a preguntarle. Y ahí, a escasos cincuenta centímetros de nosotros, estaba el santo padre, como si nada.



Vino mi turno: Colombia ha sufrido mucho durante las últimas décadas por causa del conflicto armado y del narcotráfico. Pero la corrupción en la política nos ha hecho tanto daño como la misma guerra. Y aunque sabemos que esa corrupción siempre ha existido entre nuestra clase dirigente, se ha hecho más visible últimamente porque antes las noticias las ocupaba el conflicto con la guerrilla.



“Hacés una pregunta que yo me planteé muchas veces. Me lo planteé cuando en Argentina hubo un acto de abuso, maltrato y violación de unos chiquillos. Todos somos pecadores. Y el Señor ha venido y no se cansa de perdonar, si el pecador llega y pide perdón. El problema es que el corrupto no pide perdón. Vive en un estado de insensibilidad ante los valores. No es capaz de pedir perdón. Es muy difícil ayudar a un corrupto, pero Dios puede hacerlo, y yo rezo por él”.